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周星馳「死不扮娘娘腔」吳君如氣炸　《家有囍事》角色洗牌真相曝

▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》重映，據悉周星馳（右二）當年「死也不扮娘娘腔」，導致吳君如臨時被換角色抱怨連連。（圖／采昌）
▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》重映，據悉周星馳（右二）當年「死也不扮娘娘腔」，導致吳君如臨時被換角色抱怨連連。（圖／采昌）

記者黃雅琪／綜合報導

香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，除了由黃百鳴、張國榮、周星馳詮釋「常家三兄弟」之外，另外三位女星吳君如、毛舜筠、張曼玉的表現更是不遑多讓。據悉，當年周星馳放話：「寧死也不肯扮娘娘腔！」角色大洗牌導致原本飾演男人婆「梁無雙」的吳君如，臨時被改成去演黃百鳴的老婆「程大嫂」，已經做好角色功課的她也頗有微詞。

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▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉（左）與周星馳（右）在片中飾演相愛相殺的歡喜冤家。（圖／采昌）
▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉（左）與周星馳（右）在片中飾演相愛相殺的歡喜冤家。（圖／采昌）
《家有囍事》拍攝過程趣事不斷，不過籌備過程卻是一波三折。據悉，劇組原本安排周星馳飾演舉止陰柔的二哥「常騷」，不過周星馳卻放話：「寧死也不肯扮娘娘腔！」劇組傷透腦筋之後，決定讓周星馳演大哥，黃百鳴演二哥，沒想到張國榮讀完劇本之後，反而表示自己想演常騷這個角色，並表示：「若我跟毛毛（毛舜筠）搭檔一定很搞笑的！」雖然驚險解決周星馳的選角問題，不過搭配的女演員也要隨之洗牌。

▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，吳君如原本要演毛舜筠的男人婆角色，但劇組臨時將她的角色換成程大嫂。（圖／采昌）
▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，吳君如原本要演毛舜筠的男人婆角色，但劇組臨時將她的角色換成程大嫂。（圖／采昌）
原本吳君如已經準備好要飾演男人婆「梁無雙」，又臨時被調去演「程大嫂」，當黃百鳴回憶這段過往時也苦笑：「她有點埋怨我，因為她已經做好角色功課了。」然而黃百鳴也透露，其實電影當中，程大嫂從中學畢業後就已經嫁給常滿、任勞任怨。事實上，黃百鳴的老婆正是程大嫂的角色形象，夫妻倆相識得早，婚後育有一子一女，她成為相夫教子的家庭主婦、勤儉持家。

▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉一度不肯穿甜筒胸罩戲服，還好經過張國榮助攻，才讓她同意穿上。（圖／采昌）
▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉一度不肯穿甜筒胸罩戲服，還好經過張國榮助攻，才讓她同意穿上。（圖／采昌）
張曼玉在片中飾演熱愛電影的女性，片中一幕她模仿瑪丹娜穿上甜「筒型胸罩」戲服的橋段，當時竟然讓她非常抗拒，甚至一度不肯穿上。黃百鳴對此回憶：「導演跟我說『張曼玉不肯穿，你是老闆，你去協調一下啦！』」就在雙方僵持之際，黃百鳴透露看到張國榮拿戲服去找張曼玉：「不知怎麼的，後來我就見到穿上戲服的張曼玉了。」也因此完成了這麼一場經典、幽默又前衛的場面。《家有囍事》全台熱映中。

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