特斯拉在日本賣超爛！馬斯克怨：他們缺乏認知 超香價格羨煞台人
電動車龍頭大廠特斯拉近期接連碰壁！除了2023年第4季全球銷量首度輸給中國電動車大廠比亞迪（BYD）之外，營收也不如預期。而執行長馬斯克則在本週三的在特斯拉第4季財報會議上，點出問題之一在於「日本」銷量過低，更歸咎於日本人對電動車「認知不足」。事實上特斯拉在日本的售價，堪稱全球前幾便宜，官網售價曝光，直接羨煞台灣車主。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，馬斯克24日在特斯拉的第4季財報會議上明確指出，在部分地區，特斯拉的市佔率非常低，更直接以日本為主要案例，他認為「特斯拉在日本，至少該有與賓士、BMW等非日本汽車廠牌相同的市佔率，但目前仍做不到」。
隨後馬斯克還在會議將銷量低迷歸咎於「日本人缺乏對電動車的認知與意識」，並表示自己是從日本友人口中得知這個情況的。
事實上2023年日本電動汽車銷量已較前年大增50%，達到破紀錄的8萬8535輛，但僅占總客車銷量的2.2%，日本人仍偏愛日本國內汽車製造商所製造的混合動力車。
且根據「日本汽車進口商協會」（Japan Automobile Importers Association）數據指出，日本2023年內賓士銷售約5萬輛、BMW與旗下MINI總和也有5萬初頭的銷售量，特斯拉則是被列於「其他分類」，僅知其2022年日本銷售量約為5000輛。
翻看特斯拉日本的官網，會發現後輪驅動版的Model Y含稅售價為573萬7000日幣（約新台幣121萬），過去是全球第三便宜的地區，仍無法撼動日本人的購車偏好，回頭台灣同樣的車型，則要價179萬9900元，一來一往就差了58萬多元，且還沒算上兩地的收入差距，價差也羨煞許多台灣車主。