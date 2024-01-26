台股萬八又沒了！封關前怎操作？分析師：這次來「抄」外資

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另外，伺服器與AI PC同樣跟著「臉綠」，華碩、雙鴻、微星、廣達、技嘉、金像電、英業達、嘉澤終場跌1到5%之間，緯穎、奇鋐、佳世達跌幅也超過0.5%。至於台積電撐場，早盤漲4元，最高來到646元，終場漲2元，收在644元。
針對台股近期盤勢，摩爾投顧證券分析師謝晨彥表示，農曆年前要持續大漲不容易，因為投信、丙種資金以及自營商會開始調節。但他強調，今年過年前產業狀況是好的，尤其台積電全年財測讓人驚艷、AI PC與手機迎來換機潮，再加上庫存回到正常水位、非常安全，即使沒有新機，消費者也到了要換機的時候，更何況現在有新產品來驅動，因此過年前產業面是非常樂觀的。
謝晨彥進一步表示，今年封關前行情可能差不多就在萬八附近上上下下、呈現高檔震盪，不會像之前農曆年前會有很大的賣壓，產業前景的行情還是在，建議這段時間可以跟隨外資的方向去做，挑選台積電相關設備族群，或是AI概念股如伺服器與散熱等熱門大型股，或過去看壞、近期有起色的大股票如聯發科、友達、群創與大立光即可，僅剩的幾個交易日，只要拉回就可以進場卡位布局，相信抱股過年會比較安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。