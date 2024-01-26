黃色小鴨見證高雄10年蛻變　愛河灣華麗轉身港都閃耀明珠

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高市府指出，在市港合作與港灣再生的契機，要一路回到1998年謝長廷當選高雄市長之後，以「海洋首都」為基礎開啟了市港合一的想像。2005年，時任高雄市代理市長的陳其邁，將海邊路旁的13號碼頭（光榮碼頭）圍牆打開，更進一步促使市港合一的發展。
2006年，高雄市政府將第三船渠內二號接駁倉庫，以品牌方式定位為駁二藝術特區，並推出一系列大型展覽，以及後來成為全台獨立樂團指標性音樂祭的「大港開唱」，駁二也成為高雄最著名的港區景點。
雖後在2011年時任高雄市長陳菊提出「亞洲新灣區」構想，由政府主導興建的高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設開始形塑港灣新風貌，藉由公共建設的方式帶動民間投資。
隨後在2020年高雄市長陳其邁上任後，接續提出「亞灣5G AIoT創新園區」、「半導體S廊帶」、「亞灣2.0」等產業轉型、智慧城市的發展願景，3年來除了陸續招商引資吸引多家國際大廠進駐，亞灣區也開始進行濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，且規劃興建亞灣智慧公宅落實居住平權。
高市府表示，10年前黃色小鴨在高雄市民引領期盼下緩緩游進愛河灣，10年後黃色小鴨再度重返，將與高雄市民一起見證高雄令人驚艷的轉變。