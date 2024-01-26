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文化幣禁買拍立得！網掀論戰　青年不爽：文化部認證攝影沒文化

▲文化幣官網昨（25）日正式公告，禁止文化幣用於購買拍立得，掀起網路論戰。（圖／Pexels提供）
▲文化幣官網昨（25）日正式公告，禁止文化幣用於購買拍立得，掀起網路論戰。（圖／Pexels提供）

記者李琦瑋／綜合報導

文化部推出的文化成年禮金傳出濫用爭議，有青年買美妝用品、做美甲，違規店家遭文化部停權、停止撥款，後續又傳出青年瘋搶「拍立得」，文化部昨（25）日得知後，在文化幣官網公告，自昨晚9點起，禁止文化幣用於購買拍立得，在網路上掀起正反論戰，有青年不滿道，「攝影也是一種文化，要發就大方一點」、「文化部認證，玩攝影的沒文化」。

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文化部公告指出，「文化幣旨在鼓勵青年藝文參與及體驗，自今（113）年常態化實施後，其適用範圍經滾動檢討後，自113年1月25日下午9點起，禁止文化幣用於購買拍立得，造成不便，敬請見諒」。

公告出爐後，網友反應兩極，許多人表示贊同，「販賣拍立得得利的人會是藝文相關產業嗎？不會，得利的會是廠商」、「文化幣是讓你拿去買藝術，比如說書或唱片，不是讓你拿去買工具」、「讚！大家還是多看書多看展！這個文化幣就是要支持藝文產業的，不是送你1200去買想買的東西，像是拍立得」、「如果不知道怎麼用，各縣市展演廳的活動隨手滑一下，古典音樂、美術文化等等運用到大量心血創作的地方都很需要大家的支持，文化幣花在這個上面含金量很高」。

但也有人表態反對，「我也是通路員工，藝文產業本來也就經營困難，當然會想能增加業績就多銷售出去」、「最基本簡單的街拍文化都不能被算文化了，台灣的攝影產業還要多可悲」、「該罰的是在轉賣的吧，拍立得沒有錯」、「國片拍能看一點，人家就去看了，還要禁止東禁止西」、「就要沒東西買了，還一直禁，什麼概念」、「我本來下個禮拜要去的，X的」、「X明天要殺去駁二，現在才看到」、「X我假日要去買，結果它直接下課」。

還有網友提出質疑，「文化部認證，玩攝影的沒文化」、「相機到底哪裡沒文化」、「要發文化幣就發得大方一點，攝影也是一種文化」。

但也有網友提到，「我就問拿去買拍立得的，有幾個是真的在玩攝影的啊？一堆低能發言」、「用途明明還那麼多，一堆人到底在抱怨什麼」、「蛤？有免費的錢可以用，有限制一些東西難道很過分嗎」。

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