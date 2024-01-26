文化幣禁買拍立得！網掀論戰　青年不爽：文化部認證攝影沒文化

我是廣告 請繼續往下閱讀
公告出爐後，網友反應兩極，許多人表示贊同，「販賣拍立得得利的人會是藝文相關產業嗎？不會，得利的會是廠商」、「文化幣是讓你拿去買藝術，比如說書或唱片，不是讓你拿去買工具」、「讚！大家還是多看書多看展！這個文化幣就是要支持藝文產業的，不是送你1200去買想買的東西，像是拍立得」、「如果不知道怎麼用，各縣市展演廳的活動隨手滑一下，古典音樂、美術文化等等運用到大量心血創作的地方都很需要大家的支持，文化幣花在這個上面含金量很高」。
但也有人表態反對，「我也是通路員工，藝文產業本來也就經營困難，當然會想能增加業績就多銷售出去」、「最基本簡單的街拍文化都不能被算文化了，台灣的攝影產業還要多可悲」、「該罰的是在轉賣的吧，拍立得沒有錯」、「國片拍能看一點，人家就去看了，還要禁止東禁止西」、「就要沒東西買了，還一直禁，什麼概念」、「我本來下個禮拜要去的，X的」、「X明天要殺去駁二，現在才看到」、「X我假日要去買，結果它直接下課」。
還有網友提出質疑，「文化部認證，玩攝影的沒文化」、「相機到底哪裡沒文化」、「要發文化幣就發得大方一點，攝影也是一種文化」。
但也有網友提到，「我就問拿去買拍立得的，有幾個是真的在玩攝影的啊？一堆低能發言」、「用途明明還那麼多，一堆人到底在抱怨什麼」、「蛤？有免費的錢可以用，有限制一些東西難道很過分嗎」。