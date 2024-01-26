周曉涵舌吻日本男星「爆汗床戲尺度逼真」 火辣長腿再勾李國毅
以50年代商戰為故事背景的台劇《商魂》預告今（26）日曝光，周曉涵與日本男星市原隼人有多場舌吻與激烈動作戲，她還霸氣地展露逆天長腿，以若隱若現的腳趾頭與李國毅親密接觸。而首度參演台劇的市原隼人也把霸道情夫的角色詮釋到位，帥氣蠻橫的演出肯定會讓台灣觀眾耳目一新。
記者羅凌筠／綜合報導
開拍前，周曉涵只有告訴家人這次要挑戰講日文、台語的角色，但完全沒有透露床戲的尺度到哪裡。這讓周曉涵有點緊張地說：「所以我外婆是不知道的，但我從小是外婆帶大，外婆對我的管教其實滿嚴格，所以我現在是懷著一個忐忑的心，不知道播出時外婆看到會怎樣。」
李國毅是第1次在螢光幕前飾演反派角色，以抑鬱狀態生活了半年之久，他說：「現在回頭看戲裡自己的樣子還真是覺得陌生。跟著角色刻畫出大時代底下為了生存而奮力一搏的心境，希望大家都會喜歡。」
另一組三角關係可看見，端莊優雅的田中千繪幫傅孟柏做西裝的貼身接觸，讓邵雨薇飾演的正宮元配大吃飛醋，還有邵雨薇與田中千繪雙雙崩潰落淚的揪心畫面，勢必掀起一場刻骨銘心的「虐戀」。
《商魂》將在2月17日周六晚上8點，於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館+全台首播。三立台灣台將在2月23日起晚間10點15分首播，每周播出1集。
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