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周曉涵舌吻日本男星「爆汗床戲尺度逼真」　火辣長腿再勾李國毅

▲周曉涵（右）與日本男星市原隼人的床戲拍到舌吻。（圖／翻攝《商魂》預告）
▲周曉涵（右）與日本男星市原隼人的床戲拍到舌吻。（圖／翻攝《商魂》預告）

記者羅凌筠／綜合報導

以50年代商戰為故事背景的台劇《商魂》預告今（26）日曝光，周曉涵與日本男星市原隼人有多場舌吻與激烈動作戲，她還霸氣地展露逆天長腿，以若隱若現的腳趾頭與李國毅親密接觸。而首度參演台劇的市原隼人也把霸道情夫的角色詮釋到位，帥氣蠻橫的演出肯定會讓台灣觀眾耳目一新。

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▲市原隼人（左起）、李國毅、周曉涵在《商魂》的三角關係讓人揪心。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
▲市原隼人（左起）、李國毅、周曉涵在《商魂》的三角關係讓人揪心。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
開拍前，周曉涵只有告訴家人這次要挑戰講日文、台語的角色，但完全沒有透露床戲的尺度到哪裡。這讓周曉涵有點緊張地說：「所以我外婆是不知道的，但我從小是外婆帶大，外婆對我的管教其實滿嚴格，所以我現在是懷著一個忐忑的心，不知道播出時外婆看到會怎樣。」

▲《商魂》傅孟柏（左）、邵雨薇扮夫妻有濃烈感情戲。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
▲《商魂》傅孟柏（左）、邵雨薇扮夫妻有濃烈感情戲。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
李國毅是第1次在螢光幕前飾演反派角色，以抑鬱狀態生活了半年之久，他說：「現在回頭看戲裡自己的樣子還真是覺得陌生。跟著角色刻畫出大時代底下為了生存而奮力一搏的心境，希望大家都會喜歡。」

▲《商魂》田中千繪（左）與人夫傅孟柏關係曖昧。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
▲《商魂》田中千繪（左）與人夫傅孟柏關係曖昧。（圖／欣蘭企業股分有限公司）
另一組三角關係可看見，端莊優雅的田中千繪幫傅孟柏做西裝的貼身接觸，讓邵雨薇飾演的正宮元配大吃飛醋，還有邵雨薇與田中千繪雙雙崩潰落淚的揪心畫面，勢必掀起一場刻骨銘心的「虐戀」。

《商魂》將在2月17日周六晚上8點，於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館+全台首播。三立台灣台將在2月23日起晚間10點15分首播，每周播出1集。

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