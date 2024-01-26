澳網／Sinner力壓Novak Djokovic！成義大利首位闖入男單決賽球員
義大利小將Jannik Sinner在今（26）日面對在澳網男單4強賽事未曾輸過的「球王」Novak Djokovic，挑戰進入生涯首次的大滿貫決賽。Sinner開局打出氣勢，雖然第三盤遭到Djokovic拿下搶7續命，但最終仍順利拿下第四盤，以6：1、6：2，7：6，6：3取勝，也成為首位闖入澳網決賽的義大利球員。
記者林之越/綜合報導
本場比賽Sinner在首局就成功破發2次，只耗時40分鐘就率先搶下第一盤。接著來到第二盤，輪到Sinner數次發生失誤，Djokovic連拿4分攻下首局。但Sinner又再度在第3局破、第7局破發Djokovic，最後以6：2收下第二盤。
進入第三盤後，Djokovic不再讓Sinner輕易拿下破發，將戰局逼進搶7階段，Djokovic在5：6落後的狀況下連拿2分，守住第三盤，成功延續戰勢。然而，Sinner在第四盤再次搶先破發，並持續維持領先，以6：3成功拿下最後一盤。最終便以6：1、6：2、7：6、6：3收下比賽勝利。
Sinner不僅達成個人首次闖入大滿貫決賽，更讓他成為義大利史上首位進入澳網男單決賽的球員，同時，也是首位進入硬地大滿貫決賽的義大利球員。他預計將在周日（28）面對下半部賽事的勝者，Daniil Medvedev或Alexander Zverev。
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