只有台積電一支獨秀！專家曝整體半導體產業「龍光煥發」時間點
針對半導體產業前景，台經院產經資料庫總監劉佩真今（26）日指出，年初重量級法說看起來確實樂觀，不過今年半導體能否擺脫這2年較為保守的態勢，成功止跌上揚，是台灣外銷一項極其重要的數據。不過整體產業目前仍處在台積電「一支獨秀」的局面，要見產業全面性復甦，最快可能要等到第二季末，甚至是下半年。
記者鄭妤安／台北報導
台積電1月法說釋利多，推估第一季整體合併營收仍會呈現「淡季不淡」的情形，然而，反觀其他產業同業包過IC設計業者、二線晶圓代工業者等，業績好壞參半，整體半導體產業還是只有台積電「一支獨秀」，還未見產業全面性復甦的跡象，最快可能要等到第二季末，甚至下半年，整體產業才會慢慢開始展現全面性上揚的局面。
台積電如今在先進製程方面，依舊技壓群雄，供應鏈消息指出，台積電2奈米首發客戶蘋果包下首批2奈米大部分產能，顯示台積電穩紮穩打，將渴望持續奪下３奈、2奈米全球訂單。
海外佈局方面，目前台積電日本廠進行相對順利，24日一廠將有開幕儀式，同時在2廠也獲得日本政府將近9千億日圓的補貼，未來在美國、德國廠方面，台積電也已宣布將聚焦整體客戶需求，以及政府補貼金額的多寡來決定導入進程跟所謂導入製程的進程，這方面多少能夠加速官方在晶片法案上的補貼金額祭出。
此外，台灣整個西部幹線皆為台積電在先進製程上，非常重要的落點區域，顯示因半島體生產性價比遠高於全球，台積電佈局方向的策略上依舊仍以台為重。