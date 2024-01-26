土城新北高工、板橋江翠段停車場下周一起試營運免費停車一個月
新北市長侯友宜今（26）日視察土城區新北高工地下停車場，宣布連同規劃完成的板橋區江翠段102地號停車場，將自下周一起試營運，開放免費停車一個月，紓解民眾停車需求和鼓勵捷運轉乘，也讓春節返鄉的市民朋友可以安心停車，輕鬆搭乘大眾運輸返鄉過節。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北高工地下停車場鄰近捷運海山站，有大量機車臨停轉乘需求之外，附近大多是十年以上老舊社區，停車空間相當有限，經交通局爭取前瞻補助1億6,615萬元，加上市府停管基金4億1,603萬元，委託新建工程處配合新北高工運動場改建計畫，闢建地下3層停車場，提供217格汽車停車位、733格機車停車位。
新北市政府教育局長張明文表示，新北高工地下停車場一樓新建3座有頂蓋的風雨球場和1.5座戶外空間球場，除提供民眾停車空間外，也大大提升校園運動設施設備品質，建置優質的教學環境及良好的運動空間。
新北市政府交通局長鍾鳴時指出，另板橋區華江一路及華江七路交叉口旁公有地，於疫情期間由工務局新建工程處闢建做為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，如今隨疫情解封，交由交通局規劃為板橋江翠段102地號停車場，提供121格汽車停車位、27格機車停車位，同樣在下周一起試營運，開放免費停車一個月。
新北市政府交通局說明，新北高工地下停車場和板橋江翠段102地號停車場自3月1日起正式營運，新北高工地下停車場費率汽車臨停每小時30元，月票3,500元；機車臨停每次20元，月票300元；板橋江翠段102地號停車場汽車臨停每小時20元，月票2,500元；這2處停車場月票登記及抽籤作業辦法已公告於交通局網站，歡迎民眾多加利用。