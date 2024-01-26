超文青景點！越南胡志明市書街曝 盼引入更多外國旅客
越南胡志明市書街（Ho Chi Minh City Book Street）是一個具有文青氣息的景點，當地的管理者認為應引入更多外國旅客，雖然書街去年共售出76萬本書，銷售額達600億越南盾（約等同於新台幣7千6百萬元），收入比 2022年增長 15%，但該區的管理經理表示，今年需要舉辦更多活動來吸引外國遊客。
國際中心賴正琳／綜合報導
位於胡志明市中心的書街有許多家書店，並且也有外國語書店，整條街只限定行人通行，並設有多個露天咖啡座，鄰近歷史悠久的巴黎聖母院和中央郵局，是非常適合文青旅人悠閒度過一個下午時光的好去處。《越南快訊》報導，胡志明市書街有限公司董事Le Hoang表示，去年書街舉辦了275場活動，活動比2022年的225場還要多。這條街上聚集了各種書店和出版社，出售從當代文學、教育材料、兒童讀物到稀有和專業類型的大量書籍，從越南語和外語書籍都有販售。
除此之外，書街常被選為舉辦簽書會、讀書會、工作坊和展覽等文化活動的場所，吸引了作家、學者和書本愛好者前來。不過董事Le Hoang認為，書街過往的活動具有侷限性，缺乏創意，而且沒有夜間活動，難以吸引更多人潮。
董事Le Hoang指出，未來將推出更多攤位，以滿足國際旅客的遊樂體驗，讓遊客能有更深層的文化共鳴，比較不會感到無聊或乏味。