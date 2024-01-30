丹尼船長善用蝦皮行銷工具　創單日業績成長22倍

世界首創「米」做的爆米花 非油炸、口感升級吃得更安心
談及創業初期的心路歷程，丹尼船長品牌共同創辦人、人稱小船長的張碩東表示，自己與哥哥在國外求學時很喜歡吃爆米花等零食，回到台灣後卻發現商店貨架上沒有什麼新奇或特別的選擇，大部分都還是兒時已有的陳舊品項。延續家族從事機械設備的經驗與研發能力，張碩東與哥哥起心動念想打造有特色、吸引人的創新零食。選定以台灣在地的宜蘭米為原料，歷經無數次調整製程、改良設備，終於在18個月後研發出世界第一款米做的爆米花──米米花。
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靈活調整品牌策略！佈局線上線下串聯 將過客變顧客
跨出產品創新的第一步後，丹尼船長接著面臨另一道難題：如何把產品賣出去？回顧草創初期，顛覆大眾對零食想像的米米花，常常需要張碩東和同事花好幾分鐘的時間向消費者解釋。意識到這點後，丹尼船長果斷地改以「米的爆米花」為切點，讓顧客能夠一眼就認識米米花的產品定位與特色，降低溝通門檻，提高市場接受度。
丹尼船長成立初期時，面臨到實體通路多半被老字號食品大廠佔據，新品牌較難進駐鋪貨的狀況，因此選擇先從線上通路突圍。張碩東表示，看好蝦皮普及率高的優勢，決定透過蝦皮購物逐步打開線上能見度。丹尼船長除持續透過蝦皮拓展線上市場外，也考量到零食產品消費者往往需要「吃了才知道」的市場特性，於快速拓點的蝦皮店到店配合上架，並以游擊戰的方式，跑遍北中南各地開設快閃店，「盡可能讓更多新客吃到我們的產品。」張碩東說。
丹尼船長利用快閃店短時間高人流的集客優勢，快狠準地把過客變顧客，持續累積品牌聲量與口碑；同時，將快閃店獲取到的人流導回線上再行銷，以最符合行銷成本效益的方式達到OMO串接，運用蝦皮購物不受地域限制，連上網路就能隨時下單的特性，讓希望回購的客人能輕鬆找到丹尼船長，「每次有客人問哪裡買得到商品，我們都會請他們上蝦皮搜尋。」張碩東笑說。
明確的產品定位與通路佈局在短期內得到印證，挾帶後進者的產品創新優勢，在疫後健康意識抬頭的推動下，網路聲量超車一般傳統爆米花，銷量也衝上蝦皮購物爆米花排行榜首位，更創下單日業績破百萬的紀錄，在競爭激烈的台灣零食市場中成功闖出一片天。
活用蝦皮購物多元行銷工具將新客變舊客！蝦蝦果園帶動粉絲漲28倍
進駐蝦皮商城多年，丹尼船長掌握蝦皮購物用戶樂於嘗鮮、購買意願強的消費特性，設計出小包裝多口味、獨家蝦小編禮盒等多元商品組合，藉由好入手具新鮮感的試吃包，吸引潛在新客「一試成主顧」；再搭配超級品牌日、超級新品日、蝦皮遊戲多管齊下的曝光，拓展知名度。以蝦皮遊戲舉例，丹尼船長看準蝦皮遊戲兼具娛樂性與優惠的優勢，去年便與蝦蝦果園合作，讓用戶「關注」丹尼船長賣場就可以領取遊玩遊戲關鍵的「水滴」，在一天內導流24萬訪客進入賣場，粉絲人數更較過往成長28倍。
此外，丹尼船長也抓緊購物大檔的流量高峰，推出折扣力度深的套組，並透過限時特賣、蝦導播等渠道強化曝光力道，去年雙11推出「米米花買三送三」的超強優惠，即帶來對比平日成長22倍的驚人買氣。
一旦新客成舊客，丹尼船長即善用能與粉絲一對一溝通互動的「聊聊」功能，於大檔活動前推播優惠組合與折扣訊息，也透過聊聊蒐集顧客對產品的反饋，不僅與粉絲「搏感情」，更有利於未來口味改良及創新；而互動更密切的深度舊客，丹尼船長則透過「品牌會員制」依銅蝦、銀蝦、金蝦、白金蝦不同等級會員提供點數加倍贈、專屬優惠券等獨家福利，其中優惠券使用率將近 50%，等同於每兩位會員就會有一位轉單，整體回購率比一般顧客提升 15%，有效維持舊客活躍度。
除了不斷擴展品牌知名度、提升回購率以外，丹尼船長更牢記品牌初衷，在創新的路上持續推進，光是米米花就研發超過 40 種口味，同時也大玩原料和餅體變化，陸續推出 100% 糙米製成的脆果「米米彎」以及混合白米與馬鈴薯的「米米薯片」，更善用蝦皮購物「超級新品日」為新品造勢，近期登場的米米薯片開賣半天就迅速完售，優異成效大幅超過品牌預期。
蝦皮銷量、網路聲量雙奪冠 線上佳績助攻線下布局
暱稱自家消費者為「米粉」，丹尼船長十分看重與粉絲之間的互動，每個月會親自在蝦皮直播舉辦至少五場直播話家常。張碩東表示，他們希望利用直播即時的特性建立朋友閒聊的對話情境，以生活化內容拉近與消費者的距離，同時傳遞品牌理念與產品訴求，放大整體效益。
線上練兵多年，加上前幾年疫情肆虐所帶動的零接觸網購商機，讓丹尼船長目前在蝦皮商城上已累積將近 19 萬粉絲，銷量名列蝦皮購物爆米花排行榜首位，更在「網路溫度計」網購超夯爆米花品牌中拿下網路聲量冠軍，站穩台灣零食市場。
隨著疫情趨穩解封，丹尼船長也迅速調整策略，投入資源發展線下通路，而線上亮眼的成績單，正是丹尼船長進軍線下的最佳助攻手，順利成為超商、超市貨架上的新選擇，大幅提升實體鋪貨能見度。
不到十年的時間，丹尼船長以後進者之姿成功在競爭激烈的紅海市場中取得一席之地，未來將持續結合其創新精神與蝦皮購物的行銷優勢繼續翻轉市場，計畫擴展多樣化產品線，包含添加功能性成分的零食，希望可以扭轉傳統零食只能解饞的的定位，而是日常生活補充營養的選擇之一，更期許丹尼船長能成為休閒食品產業創新領頭的品牌。