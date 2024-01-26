澳網／Djokovic遭爆冷！全場無「破發點」 被狀態絕佳的辛納轟垮
世界球王「喬帥」Novak Djokovic自2018年以來首次在澳洲網球公開賽上失利，在今（26）日於四強賽激戰4盤後，他被義大利4號種子辛納（Jannik Sinner）以1:6、2:6，6:7(6:8)、3:6給擊敗，Djokovic因此也無緣拿下讓他獨居史上第一的25座大滿貫冠軍。Djokovic在本屆賽事未能以最佳狀態出戰，再加上辛納發球表現絕佳，很可能是導致他爆冷出局的原因。
記者黃建霖/綜合報導
36歲的Djokovic今年參加澳網前，傳出右手腕傷情，雖然他受訪時表示自己傷勢並無大礙，不過他很可能還是有受到一定的影響，今天他的一發得分率雖然優於對手（68:58%），但是一發贏球率卻較低（67:83%）。
Djokovic在擅長的硬地「吃鱉」 手腕傷勢恐影響發揮
Djokovic過去在各個類型的球場上的發揮都很出色，被認為是全能型選手，但他在硬地球場上的表現特別突出，特別是為慢速硬地場的澳網球場，因此被稱為是「墨爾本之王」。
但這一屆其實從賽事開打後，Djokovic的發揮卻低於水準，在前兩輪都有丟掉一盤，雖然之後有漸入佳境的感覺，不過八強開始面對實力更強的對手，他卻顯得有些力有未逮。
辛納發球威力大爆發 讓擅長接發Djokovic難以招架
另外，就是今天辛納的發球表現出色，雖然全場只有9個Ace，但一發得分率飆破8成，而且關鍵時刻總能及時得分，讓善於接發的Djokovic，全場居然沒有出現任何破發點。
澳洲網球公開賽是Djokovic生涯最擅長的場地，開賽前外界一直認為他有機會來挑戰年度「金滿貫」——可以把4大滿貫賽加上巴黎奧運都拿下，可以年度第一個大賽就鎩羽而歸。
22歲的辛納將在冠軍戰中，迎戰俄羅斯3號種子Daniil Medvedev或德國6號種子Alexander Zverev。這也意味著本屆澳網將誕生一位新的男單冠軍。