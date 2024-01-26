週末到橘子嘉年華！3路線、12關卡　蒐集西門町景點搶Switch大獎

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餐廳部分，老字號店家包含上海老天祿和美觀園。而西門町最特別的是「青少年文化」。每週六、日都可以看到明星的簽名會，還有動漫商品與Cosplay活動，而最酷的潮流總是在街頭，塗鴉、刺青、滑板和街舞等元素，還有限定版而大排長龍的滑板用品或潮牌店家，而全臺灣唯一的刺青街也在西門町。
因此，西門町更劃分出多個獨特的街道，像是成都路27巷的「小香港（片倉通）」，包含旅店、餐館、小吃、服飾等。漢中街和西寧南路之間的小巷為「刺青街」，只要記得整個西門町唯一有街道遮罩的地方就是刺青街。至於「電影街」，指的就是臺北市武昌街二段， 民國五○年的時候，中華商場完工，武昌街上也先後增建了樂聲、豪華、日新、獅子林、國王、皇后等新戲院，武昌街便成為「電影街」，一直被叫到現在。
另有康定路25巷「川菜街」，以及峨眉街、中華路一帶「運動用品」街，與昆明街96巷的「美國街」，又稱「二手衣街」，至於「明太子街」，就是俗稱的後街廣場，提供青少年塗鴉，滑板，街舞等教學工作坊，也算是青少年街頭文化的發起地。
來到西門町參與Gamania 橘子集團2024年首波線下大型活動，泛娛樂盛典「橘子嘉年華」，也有不少合作店家，像是對應IP 漫畫版原子少年的「Color108美甲美睫 武昌旗艦店」，提供專業美甲美睫/臉部身體保養美容。對應IP：神隊友計畫-緩緩Nick的「小時候彈珠堂-西門店」，是透過現代化的轉譯並結合都市休閒的元素而打造，獨家授權的彈珠台面板，再次體現古早味夜市遊戲的樂趣。
還有對應IP：神隊友計畫-炸蝦狗狗的「象泰泰手工泰式奶茶-西門店」，是泰式手工茶專賣店，並延伸研發多種不同風味的創意茶飲。對應IP：神隊友計畫-起司貝爾的「筋武門-西門店」，是高評價的西門區按摩店，結合中國武術，研發出自己的一套獨特的功夫按摩。詳細活動訊息與好康優惠，都在「橘子嘉年華-謎走西橘町」官網。