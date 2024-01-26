劉德華、彭于晏諜對諜！金獎影帝動作戲「斷4根肋骨」慘留後遺症

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身為監製的劉德華表示，當時的場面是有兩個方向在拍攝動作場面，瞬間要換成林家棟的替身來幫忙，他要立刻跑走才不會穿幫，但在他快跑時卻意外摔傷，讓劉德華很過意不去：「是我們場面沒有控制的太好。」
林家棟一摔傷，劇組火速安排醫護人員急救，他回憶說：「急救時都是要剪開所有的衣服，這次的醫護人員好專業，我的褲子也整條被剪開了，心中不免一陣害羞想說，這樣我不是全被看光光了！」劉德華也笑說：「其實我也有幫忙剪喔！」林家棟透露，因為電影殺青很久了，肋骨斷裂處也已復原：「醫生要我自然癒合，沒有特別用藥，頂多吃止痛藥。」但他透露好像有留下一點後患：「我的身體現在就成了氣象台了！」
劉德華與林家棟合作多部電影後，又再相隔10年再一起拍《潛行》，劉德華說：「林家棟監製過的作品比我還多，他現在的氣場很強大，他監製的作品都有拿獎肯定的啊！」林家棟則是笑說：「是劉德華懶得理我吧！」但他表示10年後的合作，在演出上還是有壓力：「我不能讓他覺得我這10年來都沒有進步，要使出渾身解數，想讓他覺得眼睛一亮，這是最基本要做到的嘛！」《潛行》熱映中。
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