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劉德華、彭于晏諜對諜！金獎影帝動作戲「斷4根肋骨」慘留後遺症

▲劉德華（中）、彭于晏主演《潛行》諜對諜，金獎影帝林家棟（左）在拍攝動作戲時爆發意外，摔斷4根肋骨留下後遺症。（圖／華映）
▲劉德華（中）、彭于晏主演《潛行》諜對諜，金獎影帝林家棟（左）在拍攝動作戲時爆發意外，摔斷4根肋骨留下後遺症。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

香港犯罪動作電影《潛行》由男神天王劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出，在台灣上映後，票房熱賣超過新台幣1500萬元。林家棟在一場動作戲拍攝時，賣命演出「摔斷4根肋骨」還留下後遺症：「我的身體現在就成了氣象台了！」

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▲林家棟（左）及劉德華繼《風暴》之後，相隔10年再合演《潛行》。（圖／華映）
▲林家棟（左）及劉德華繼《風暴》之後，相隔10年再合演《潛行》。（圖／華映）
其中一場劉德華、彭于晏及林家棟三人一起的動作場面，林家棟卻意外摔傷，雖然在他口中說是：「小事，平日拍戲受點傷很正常。」但這回卻是摔得頗為嚴重，斷了4、5根肋骨，他說：「這次是自己不小心，因為天氣很熱，拍攝時間又很長，體力有些透支才發生的。」

身為監製的劉德華表示，當時的場面是有兩個方向在拍攝動作場面，瞬間要換成林家棟的替身來幫忙，他要立刻跑走才不會穿幫，但在他快跑時卻意外摔傷，讓劉德華很過意不去：「是我們場面沒有控制的太好。」

▲林家棟賣命演出《潛行》動作戲，卻意外摔斷肋骨。（圖／華映）
▲林家棟賣命演出《潛行》動作戲，卻意外摔斷肋骨。（圖／華映）
林家棟一摔傷，劇組火速安排醫護人員急救，他回憶說：「急救時都是要剪開所有的衣服，這次的醫護人員好專業，我的褲子也整條被剪開了，心中不免一陣害羞想說，這樣我不是全被看光光了！」劉德華也笑說：「其實我也有幫忙剪喔！」林家棟透露，因為電影殺青很久了，肋骨斷裂處也已復原：「醫生要我自然癒合，沒有特別用藥，頂多吃止痛藥。」但他透露好像有留下一點後患：「我的身體現在就成了氣象台了！」

劉德華與林家棟合作多部電影後，又再相隔10年再一起拍《潛行》，劉德華說：「林家棟監製過的作品比我還多，他現在的氣場很強大，他監製的作品都有拿獎肯定的啊！」林家棟則是笑說：「是劉德華懶得理我吧！」但他表示10年後的合作，在演出上還是有壓力：「我不能讓他覺得我這10年來都沒有進步，要使出渾身解數，想讓他覺得眼睛一亮，這是最基本要做到的嘛！」《潛行》熱映中。

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