粉絲衝啊！寶可夢中心2/1開賣「快龍」悠遊卡 這4天領券才能入場
寶可夢粉絲們千萬不要錯過！「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」2月1日將獨家在台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」開賣，每張售價195元，卡片上的圖案是快龍背著皮卡丘，結合QQ繩與金色鑰匙圈，超級實用又可愛。
記者鄭妤安／台北報導
悠遊卡公司自2016年起發行寶可夢主題商品至今，深受寶可夢粉絲歡迎。去年12月8日台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」盛大開幕，悠遊卡公司特別與寶可夢台灣合作，於開幕當天同步開賣「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI版」，引起廣大粉絲搶購。
寶可夢熱潮席捲而來，今年2月1日再次開賣「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，卡片上的圖案是快龍背著皮卡丘，配上「Pokémon Center TAIPEI」標誌，結合QQ繩與金色鑰匙圈，既實用又具紀念價值。
「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」每張售價195元，2月1日在新光三越台北信義新天地A11的「Pokémon Center TAIPEI」開賣，想要珍藏寶可夢悠遊卡的大小朋友們，歡迎前往寶可夢中心台北選購。
不過，寶可夢中心提醒，2月1日至2月4日由於預期人潮較多，為了安全的營運並緩解擁擠狀況，Pokémon Center TAIPEI將以發放「入店整理券」進行入場管理，想要在2月1日當天搶快購買快龍悠遊卡的粉絲們要留意，「入店整理券」的發放時間為上午9時至10時45分，依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。