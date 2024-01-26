Albee遭人身攻擊！陳大天不忍了 怒罵酸民「不代表你比較高級」
大陸旅日媒體人王志安在節目《賀瓏夜夜秀》評論台灣大選，形容造勢場合像場秀，把「殘疾人士推上去（催票）」很煽情，並模仿身障者顫抖的動作，諷刺民進黨打選戰的手法，引發歧視爭議，助理主持人Albee（范乙霏）在旁拍手大笑也成為箭靶，即便本人為當下沒聽懂發言就做出反應道歉，仍被網友人身攻擊，對此，諧星陳大天怒轟酸民：「不代表你有比較高級！」
記者楊穎軒／綜合報導
陳大天今（26）日上午在臉書發文：「的確有被出征的立場，但用激進的髒話，穢字攻擊女性外表，身材等刻板印象的詞句，這不能代表你有比較高級。」雖然沒有指名道姓或明言針對哪一件事，但讓人聯想被王志安失言風波掃到的Albee。
貼文發布後，有網友好奇問：「這是在為Albee抱屈？」陳大天親自回覆：「誰都一樣，有可能被這樣講，所以我幫的是被這類文字攻擊的所有人。」並再次表達自己的不滿，「只是不希望罵人什麼笑的很淫，這到底是在說什麼？」不少人附和：「可以批評，可以討論，但是不能人身攻擊」、「說得好」、「憑什麼立場不同就要被出征」、「挺」、「贊同+1」！
※【NOWnews 今日新聞
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