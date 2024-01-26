黑人性騷官司落幕！大牙睽違半年進棚 嗨喊「得到好多溫暖擁抱」
女星大牙（周宜霈）去年6月發文指控遭黑人（陳建州）性騷擾，在演藝圈投下震撼彈，她也遭到對方提告妨害名譽的刑事告訴，纏訟約半年才獲得清白，檢方決定不起訴，黑人也未提起再議。由於事件太過爭議，導致她失去工作機會，訴訟期間無法拍戲也沒有接通告，僅偶爾出席活動，收入受到影響。如今守得雲開見月明，官司落幕後她終於再度進棚錄影，開心感謝「得到了好多溫暖善良的擁抱」。
記者江芷稜／綜合報導
大牙今（26）日在社群網站發文，曬出自己進棚錄影的新面貌，看起來春風滿面，氣色非常好，她開心寫道：「好像有一段時間沒上節目錄影了，一走進攝影棚得到了好多溫暖善良的擁抱，謝謝你們。」並表示自己現在很好，也會一直保持下去的，言談間充滿正能量。
在老公「阿廖師」支持下，大牙有了自己的飾品副業，去年也買了新家入住，生活回歸正軌，有了一番新氣象。揮別性騷擾陰霾，她透露年初要接拍新戲，扮演一名護理師，新年迎接新身分，粉絲紛紛留言鼓勵她「工作接踵而來！新的美好的開始」、「要加油喔！勇敢的美少女」、「身為你的粉絲，是勇敢的你的後盾，加油」，還有人要她去八點檔飾演復仇的女性，一吐真實人生裡的怨氣。
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