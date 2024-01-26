首席商務總監新勝任！Money101母集團去年Q4財報年增逾5成
金融比較平台Money101母集團MoneyHerop Group去（2023）年在美上市，並在近日發布未經審計的財務業績表現，其中在大東南亞地區5大市場包括新加坡、香港、台灣、菲律賓與馬來西亞所提供的金融產品比較平台，成功申辦金融產品數量激增逾8成，也是整體營收成長的主要驅動力，集團第4季營收也達1720萬美元，年成長5成，其中新加坡更是主要的成長市場，營收達630萬美元年增逾100%。同時，MoneyHero也宣布新人事，委任Rohith Murthy出席首席商務總監。
記者顏真真／台北報導
MoneyHero執行長Prashant Aggarwal指出，在過去1年內，經MoneyHero而成功申辦數量大幅上升，帶動集團的收入超出預期的增漲。其中，新加坡在第4季的增漲最為明顯。根據合作夥伴的反饋，MoneyHero的增漲也導致其主要競爭對手的市場佔比顯著下降，進一步鞏固了公司市場領導地位。
對於新人事，他相信在Rohith的專業知識和帶領下，公司為用戶提供最佳的金融產品比較服務，以迎合亞太地區快速發展的消費金融需求。隨著公司上季度在納斯達克上市以及Rohith的就任，公司已充分準備好進一步超越市場上的競爭對手，並透過有機成長或策略併購，持續擴大市場佔比。
Murthy在MoneyHero擔任管理層逾10年，成功推動公司在創新和業務方面發展迅速。升任後，他將全面負責MoneyHero的產品、科技、和市場行銷部的發展，以建立跨部門的緊密合作，並帶領公司邁向更好的發展。