拉攏吐瓦魯施壓台灣？中國外交部稱「順應潮流」：一個中國是大勢
太平洋島國諾魯在台灣總統大選後宣布斷交，轉向承認中國，而另一個太平洋友邦吐瓦魯今（26）舉行全國性大選，選後是否跟進承認中國，與我國斷交成為各方關注焦點。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，一個中國原則是「人心所向、大勢所趨」，國際社會堅持一中原則的大家庭將不斷壯大。
記者倪浩軒/綜合報導
中國外交部發言人汪文斌今（26）日在例行記者會上，被問到中國如何評論「謀奪台灣邦交國」，藉吐瓦魯大選來操弄議題，影響特定候選人的說法時，回覆稱中國與諾魯復交已經再次向世界昭示，「堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨」。
汪文斌強調，「國際社會堅持一中原則的大家庭將不斷壯大，這一點不會因為台獨及其背後勢力的意志為轉移，也不會因為民進黨當局說三道四而能改變」。
汪文斌最後呼籲，「敦促極少數仍與台灣保持所謂邦交的國家順應時代潮流，盡早回到堅持一個中國原則的國際大家庭中來」。
吐瓦魯大選在台灣時間清晨4時30分、當地時間上午8時30分開始，由於許多島嶼居民少於1500人，因此各區票數最高的候選人勝負往往只有少數幾票差距，目前值得關注的候選人包含現任總理拿塔諾、現任財長塞夫潘恩紐與反對派領袖、前總理索本嘉。塞夫潘恩紐被視為是親中派，拿塔諾與索本嘉則是友台派。