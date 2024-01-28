奧斯卡5大熱片／艾瑪史東赤裸床戲　槓李奧納多《花月》妻爭影后

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科幻浪漫喜劇電影《可憐的東西》改編自阿拉斯代爾格雷的同名著作，由尤格藍西莫執導，艾瑪史東、馬克魯法洛、威廉達佛、拉米優素福和傑洛卡麥克主演。艾瑪史東在本片「全裸演出」情慾劇情，挑戰從影最大尺度，風光獲得奧斯卡最佳影片、導演、女主角、男配角等11項大獎提名，成為入圍第二多獎項的電影。《可憐的東西》將於2月8日上映。
故事背景移至英國19世紀維多利亞時代晚期，一名逃避丈夫虐待卻不幸身亡的女子，在被科學家成功復活後，心智停留在孩童階段，卻也對未知世界充滿渴望；她與放蕩律師私奔踏上挖掘自我的冒險，試圖擺脫時代對女性偏見，追求平等與性解放。
金棕櫚獎法語片突圍！《墜惡真相》提名5大獎項表現亮眼
法國名導潔絲汀楚特力作《墜惡真相》，由德國影后桑德拉惠勒領銜主演。本片以影壇近年少見的謀殺案與法庭攻防劇情獲得高度關注，獲得坎城影展金棕櫚獎最高榮譽肯定，並
故事描述：一名德國女作家珊卓與法國籍丈夫、
瑪格羅比神還原《芭比》！卻無緣角逐奧斯卡影后
由葛莉塔潔薇執導的《Barbie芭比》，找來瑪格羅比、萊恩葛斯林主演。本片去年稱霸全球票房冠軍，入圍8項奧斯卡提名：最佳影片、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳原創歌曲（2項）等獎項，其中「肯尼」萊恩葛斯林提名最佳男配角獎，但「芭比」瑪格羅比卻無緣角逐影后，現實狀況與劇情相呼應，也引發外界熱烈討論。《芭比》目前在MyVideo、Apple TV、Google Play等平台播出。
故事敘述：芭比（瑪格羅比飾演）在一個完美的地方過著完美的人生，會舉辦超級盛大的派對，有華麗音樂及排舞，每天都過著很棒的日子。但有一天怪事開始發生在芭比身上，她的洗澡水不熱、從屋頂跌落，甚至發現她的腳跟「貼地」，變成「扁平足」。於是芭比決定與肯尼（萊恩葛斯林飾演）進入真實世界，去探索事情的真相，過程引發一連串的意外事件。
諾蘭大神史詩驚悚片《奧本海默》！風光入圍奧斯卡13獎項
克里斯多夫諾蘭自編、自導的《奧本海默》，集結大咖演員席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙、小勞勃道尼主演。本片獲奧斯卡13項提名成為「入圍最大贏家」，包括最佳影片、最佳導演、最佳女配角、最佳改編劇本等大獎，新科金球獎影帝席尼墨菲，也將再度角逐奧斯卡影帝寶座。《奧本海默》目前在MyVideo、CATCHPLAY+、Apple TV、Google Play、friDay影音、HamiVideo等平台播出。
電影《奧本海默》改編自凱·柏德和馬丁·J·薛文撰寫的傳記《奧本海默》，長達3小時的片長，劇情講述：美國理論物理學家羅伯特·歐本海默參與研製原子彈的過程，探討科學家心中的種種擔憂、科學進步所帶來的災害等議題。
李奧納多、勞勃狄尼洛、布蘭登費雪齊飆戲！《花月殺手》莉莉葛萊史東爭影后
《花月殺手》由奧斯卡金像獎得主馬丁史柯西斯執導、李奧納多狄卡皮歐主演和監製，並與勞勃狄尼洛、布蘭登費雪同台飆戲。本片獲得奧斯卡10項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳男配角等獎項，女主角莉莉葛萊史東也將對上勁敵艾瑪史東，共同角逐奧斯卡影后寶座。《花月殺手》目前在MyVideo、CATCHPLAY+、Apple TV、Google Play、friDay影音、HamiVideo等平台播出。
本片改編自大衛格雷恩同名暢銷小說，聚焦在美國史上最殘忍的「大規模謀殺案」真實故事，時空背景設定於19、20世紀之間，石油為北美原住民奧塞奇族帶來了鉅額財富，卻引來白人入侵者覬覦，操縱、勒索奧塞奇人並竊取其資產，甚至謀財害命。
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