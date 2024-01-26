韓國瑜抽中「粉紅辦公室」 高嘉瑜讚：天選之人接手賺到！
立法院新科立委昨日完成研究室抽籤，將角逐立院龍頭的韓國瑜抽中民進黨立委高嘉瑜的「粉紅辦公室」，高嘉瑜今（26）日受訪表示，自己辦公室是獨一無二、萬中選一的部長級辦公室，裡頭有一個樓中樓隔間VIP包廂，所有立委只有這間有如此格局，抽中絕對是天選之人，建議韓國瑜裝潢不要動，因為是自己幾經思考打造的最完美格局，「能接手真是賺到！」
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜表示，自己辦公室是獨一無二、萬中選一的部長級辦公室，裡頭有一個樓中樓隔間VIP包廂，所有立委只有這間有如此格局與待遇，抽中絕對是天選之人，而當初前一手是柯志恩，接手時閣樓有漏水與壁癌，因此花了很多心思重新裝潢，打造獨立進出的辦公室空間，粉紅牆面與木地板讓辦公室充滿溫柔溫暖氣氛，辦公心情愉快、問政更理性溫和，「能接手真是賺到！」
高嘉瑜更建議韓國瑜，裝潢真的不要動，現在辦公室是最完美的格局，更是自己幾經思考打造毫無缺點的辦公室，要改的話，牆面看要不要漆成藍色的也可以，除此之外無可挑惕，一卡皮箱就可進駐辦公室。
媒體追問有沒有什麼能給韓國瑜？高嘉瑜笑稱，自己辦公室有很多槍，可以讓韓挑一把，但強調希望未來朝野站在民生的立場上，互相合作推動有利民眾的法案，砲口一致不要對外分化。