與立委當選人參訪桃捷智慧鐵道 張善政：攜手向中央爭取更多資源
第11屆立法委員選舉，桃園市國民黨大獲全勝，衝出全壘打6席全上佳績。桃園市桃園市長張善政今（26）日下午，與6位立委當選人前往大園區參訪桃捷智慧鐵道發展成果。張善政表示，桃捷是交通部鐵道局「智慧鐵道雲計畫」的試驗場域，近年來推動成果顯著，未來有望成為引領台灣軌道安全及提升服務品質的示範，而此相關補助計畫將於114年結束，期待未來在立委的支持下，能成功向交通部爭取發展第二期計畫，做出更亮眼的成果。
記者李春台／桃園報導
張善政也提及，桃園的市政建設有許多層面，除須市議會的大力支持外，也有賴於立法委員在中央為桃園爭取更多資源，市府期盼與桃園6名立委攜手合作，讓桃園的各項市政建設推動得更加順利。立法委員呂玉玲也代表出席立委指出，未來將攜手所有桃園立委當選人，在立法院各委員會中全力為桃園爭取資源，使桃園的各項市政建設都能在市長的規劃下，順利推展。
今日會議中，由桃捷公司總經理莊英震向張善政及6名立法委員當選人簡報說明「桃捷智慧鐵道發展成果」。莊英震表示，交通部鐵道局因應5G智慧鐵道未來發展，推動「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」，經桃捷公司積極爭取，成為全國智慧鐵道雲計畫示範場域。目前桃捷公司自主開發「整合型智慧營運分析系統（METRO MARS）」，將每日12億筆的數據收整運用，具備預防告警、營運管理、分析模組、知識庫及應用整合的功能，可即時掌握各項設備運轉狀態，採取預防性檢修等相關措施，提升系統穩定性。
莊英震說明，5G科技的運用除應用在維修面外，在旅客服務方面，也推動包括「智慧叫梯服務」、「Q潔淨立碼清服務」。此外，目前也正研發能顯示列車車廂擁擠度的「聰明選邊站」，以及打破語言隔閡的「雙向翻譯」服務櫃台，盼藉由智慧科技的應用，提升旅客服務品質。