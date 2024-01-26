1張大賺逾68萬！LINE Pay掛牌首日飆漲195% 躍千金股登興櫃股王
LINE Pay連加網路今（26）日以每股348元登錄興櫃，以450元跳空開盤後，蜜月行情一飛沖天，盤中更衝破千元，觸及1030元，漲幅高達195.98%，不僅台股第12檔千金股，亦登上興櫃股王，等於投資人持有1張股票，就大賺68萬元，也讓不少網友喊出「1人1股參戰」，而成交量也可看出零股交易熱絡。
記者顏真真／台北報導
LINE Pay於2015年進軍台灣，目前在台灣擁有超過1200萬用戶，平均每2人就有1人使用LINE Pay，有超過50萬處的支付據點，完整覆蓋線上及線下食、衣、住、行、育、樂、醫、美、健等多元支付場景。因應行動支付市場的快速增長和消費者對無接觸支付方式需求增加，該公司提供包括「支付」、「點數」和「行銷」3大面向的完整配套服務，建構完整LINE Pay生態圈。
LINE Pay實收資本額為新台幣6億元，2021年首度轉虧為盈，2022年營收36.2億元、淨利4.4億元、EPS有7.51元；去（2023）年營收47.79億元，淨利達4.9億元，EPS為7.92元，近4年營收呈現持續成長態勢。
若進一步觀察LINE Pay營收來源，手續費收入占比83%最高，金融推廣合作事業約12%，其他行銷產品銷售約5%。至於毛利占比，手續費收入占51%，金融推廣合作事業35%，行銷產品銷售事業14%。
LINE Pay今日也登興櫃掛牌，首日股價更出現飆漲，以450元跳空開盤後，蜜月行情一飛沖天，飆破千元觸及1030元，成交量有445.69張，不僅登上興櫃股王，更成為台股第12檔千金股。而在LINE Pay掛牌股價飆漲下，也帶動第三方支付概念股綠界強攻漲停488元，亦激勵母公司歐買尬上漲7.72%至107.5元。