全球首例「氮氣處決」！死者兒子吐露心聲：別忘了我媽才是受害者
美國阿拉巴馬州於當地時間25日執行全球首例「氮氣處決」，引發諸多討論與爭議。遭處決的死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）於1988年謀殺了一位牧師的妻子，時隔30多年後終於伏法。受害者的兒子森內特（Mike Sennett）表示，史密斯的死是正義伸張，但任何事情都無法讓死去的媽媽復生，希望外界別忘了自己母親才是受害者，並稱很高興一切終於在今天了結。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，觀看行刑過程的旁觀者包括阿拉巴馬州懲教局局長、牧師、死者家屬、媒體目擊者等人。氮氣注入後，前兩分鐘史密斯表現平靜，然後開始搖晃掙扎，接著進入越來越緩慢的呼吸節奏，直到最終再也無法察覺他在呼吸，悄然離世。
懲教局局長哈姆（John Hamm）表示，整體過程中並未出現任何不符合事先預期的狀況，不過，同樣旁觀的牧師胡德（Jeff Hood）則稱自己目擊了「不可置信的邪惡被釋放」，說這是他親眼看過最可怕的事。
受害者的兒子森內特則認為史密斯的死是正義伸張，並說自己已經原諒了當年涉案的3個人、包括史密斯，很高興多年前的命案終於在今天了結，但是任何事情都無法讓死去的媽媽復生。
森內特指出，由於首例氮氣處決，外界關注焦點似乎都放在死刑的執行方式上面，而遺忘了他們的母親才是受害者。森內特直言，「這讓我們有點不安」，他希望外界記得自己的母親是一位充滿愛心的女人，奪走母親生命的人必須為自己所做的事付出代價。
對於氮氣處決是否合乎人道作法，外界有不同聲音。不少反對團體稱此舉是將史密斯作為人體實驗的犧牲品，聯合國人權事務高級專員辦公室也曾發聲稱，氮氣處決可能違反美國簽署的兩項國際人權公約。