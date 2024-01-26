過年這4天上班雙倍薪！排班制也有加班費嗎　春節薪水一次看懂

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今年春節從小年夜、2月8日，一路放到初五、2月14日，包含休息日、例假日、國定假日，每一種假別的薪資算法、補休規定都不一樣。休息日是勞基法規定勞工每工作7天，至少要有1天休息日（通常為週六）；例假日是強制雇主讓勞工休息的日子，每工作7天，至少要有1天例假日（週日）；國定假日是勞基法明定的國家紀念日，規定放假不出勤。
雇主若有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新台幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：
休息日：2月8日（小年夜）、2月10日（初一）
勞動部指出，企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，這次想要比照政府機關，連放7天連假，可透過8週彈性工時的實施，將2月17日（週六）的原定休息日與2月8日的原定工作日對調。
至於2月10日（週六） 大年初一與2月11日（週日）大年初二，由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，將國定假日移到2月13日及2月14日。
若當天需要上班，就會依《勞動基準法》休息日出勤加給的規定計算。出勤時的頭2小時，工資需給付1.33倍；出勤時的第3至8小時，工資需給付1.66倍。
試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元
例假日：2月11日（初二）
例假日為強制雇主讓勞工休假的假別，除非遇到天災、事變或突發事件，否則例假日不可要求勞工出勤，若雇主要求勞工出勤，除了須多給一天工資外，事後還要多補一天假。
試算：150元×8小時×2＝2,400元，並額外多補一天假。
國定假日：2月9日（除夕）、2月12日（初三）、2月13日（初四）、2月14日（初五）
國定假日為《勞動基準法》明定的國家紀念日，放假不得出勤。依《勞動基準法》第39條規定，如果在國定假日要求員工出勤，須經由勞工同意，直接給「雙倍薪水」，或是換1日補休。
試算：150元×8小時×2＝2,400元
排班制過年上班，薪資怎麼算？
若工作型態採「排班制」或「變形工時」，在2月9日至12日（國定假日）期間出勤，皆需比照勞基法規定，給予雙倍工資。
若休假日、例假日剛好排在2月9日至2月12日的國定假日，需要再補放休假日、例假日。
若經由勞資雙方協議，將國定假日調至其餘工作日放假，則無須支付雙倍薪水。
勞動部提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於週六及週日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。
若雇主不給加班費、補休，該怎麼申訴？
勞動部強調，113年春節連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，將面臨2萬元以上、100萬元以下的罰鍰。勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。