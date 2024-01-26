厚外套別收！明低溫探11度「迎冷高壓南下」 北部回暖20度等這天
寒流逐漸減弱！不過厚外套可別急著收，週末兩天西半部、東北部低溫仍只有攝氏11度至13度，尤其是夜晚、清晨氣溫偏低，北台灣白天攝氏15度至16度，且週日又有一波冷高壓南下，北部、東半部白天高溫剩下攝氏13度，接下來氣溫逐日回升，下禮拜一（29日）開始北部、東半部高溫回升到攝氏20度以上，中南部還會更溫暖。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員葉致均表示，明（26）日寒流餘威影響，夜晚清晨仍偏涼，西半部、東北部低溫攝氏11度至13度，花東地區攝氏15度至17度，白天高溫北台灣有攝氏15度至16度，中部到台南、花東攝氏19度至23度，高屏攝氏24度至25度。週日又有一小波冷高壓南下，北部、東半部高溫略降攝氏1至2度，剩下攝氏13度至14度，其他地區溫度差不多。
不過今晚中央氣象署針對「4縣市」發布低溫特報，包括新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，提醒北部及東北部天氣仍寒冷, 其他地區早晚亦寒冷，今（26日）晚至明（27）日新北局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
下週各地天氣都不錯，氣溫逐日回升，下週一（29）日北部、東部已經回升到攝氏20度以上，中南部會再更溫暖。
至於降雨方面，週六跟今天差不多，北東雲量較多，中南部晴到多雲，降雨集中在基隆北海岸、東半部、恆春半島為主，為局部短暫雨型態，入夜後會有一波華南水氣通過，北部、中南部零星降雨直到週日清晨。週日白天水氣減少，剩下迎風面北海岸、東半部、恆春半島、山區有降雨機會，穩定天氣會維持到下週五。
農曆春節期間，預估將以東北風環境為主，有模式顯示將有冷空氣南下，迎風面有降雨機率，也有模式預測氣溫較高，後期預報不確定性大，冷空氣強度、雨量多寡還待進一步觀測。