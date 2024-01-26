促強化安全整備措施！高雄市政府與勞動部聯檢林園工業區石化廠

我是廣告 請繼續往下閱讀
副市長羅達生表示，時值春安期間，高雄市政府勞工局已責令57家列管的石化廠提報安全衛生整備計畫，業者應依計畫加強自主評估、作業管制與內部稽核，尤其針對火災爆炸預防與承攬管理，務必依循標準作業程序，按部就班執行查驗與檢核。
羅達生說，市府近年針對石化產業，持續進行跨部會、跨局處的工安、環保及消防稽查督檢，尤其春安期間年關將屆，為加強防範業者可能因為趕工而疏忽工安措施的情況，勞工局每天均派員執行石化業督檢，若發現重大違規缺失，一律勒令停工、重罰，呼籲業者千萬不要存有僥倖的心態，也要提醒所有勞工朋友，針對各項重要的作業步驟，不要馬虎、不要貪快，一定要確保安全再上工，龍年即將到來，祝福勞工及市民朋友都能健康平安過好年。
高雄市政府勞工局局長周登春指出，此次進行春安聯合督導檢查工作，檢查重點包括，火災爆炸預防、危害化學品與機械設備之操作安全、承攬管理及作業管制等事項，經檢查結果，發現防爆電氣設備防護不足、未確實接地、管線設備鏽蝕、高壓氣體標示不清及計測裝置故障、工作通道及梯面未保持安全等缺失，將依法裁處新台幣16萬元罰鍰。
高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉說，春節期間，石化產業大多繼續維持運作生產，除應強化火災爆炸預防與承攬管理外，也務必加強整備、演練各項應變措施，確保相關安全機制、人力與資材都能到位，呼籲每一位企業經營者及勞工朋友，安全要靠大家齊心共同努力維護，工安無假期，務必時刻戒慎，才能保障作業安全順利與勞工平安健康。