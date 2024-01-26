日企因「人力不足倒閉」創新高　外籍移工人數突破200萬大關

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日本企業研調機構「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）一份報告指出，光是在去年日本全境因為人手不足而宣告倒閉的企業就有260家，其中有75%的公司都是員工人數不到10人的小企業，這項數據是前一年的1.9倍，同時也創下歷史新高，而倒閉企業以建築業為大宗，共有91間倒閉企業從事相關產業。
《彭博新聞》則提到，從日本厚勞省今公布的數據來看，這些中小企業也更加仰賴外籍移工，尤其是製造業、服務業、零售業等相關公司，另一份與勞力相關的調查報告亦指出，建築業是日本社會缺工第二嚴重的產業，僅次於醫療照護產業。
與此同時，這些缺工嚴重的日本企業也開始考慮引進機器人來取代人力，例如有2間日本建築企業就向美國機器人新創「Toggle」投資了150萬美元，盼近期能以工業機器人協助完成組裝鋼筋的繁複工序。
此外，從報告來看所有僱用外籍勞動力作為員工的公司當中，有六成是員工總數30人以下的小企業，而根據日本厚生勞動省統計數據，在日本的外籍勞工總人數在2023年10月達到205萬人。
數據指出，在2022年10月時，在日本的外籍移工約有182萬人，當時已經創下歷史新高，到了2023年則是一口氣突破200萬大關，再度創下歷史新高。儘管增長比起新冠疫情爆發前來說已經有所放緩，但仍代表擴大引入移工已是日本社會無法迴避的課題。