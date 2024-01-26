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日企因「人力不足倒閉」創新高　外籍移工人數突破200萬大關

▲日本勞動力短缺問題嚴峻，厚生勞動省報告數據顯示，截至2023年10月為止，日本引進超過2百萬名海外移工。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本勞動力短缺問題嚴峻，厚生勞動省報告數據顯示，截至2023年10月為止，日本引進超過2百萬名海外移工。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本進入高齡化社會後，少子化趨勢更加劇了勞動力短缺的趨勢，在機器人輔助人工尚未普及時，日本政府與企業引進大量外國移工補充基本勞動力，根據厚生勞動省統計，日本截至去年10月已經引進205萬名外籍勞工，與此同時去年因為「人力不足」而倒閉的企業數量也創下新高。

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日本嚴重的缺工問題目前依靠企業轉向自動化、依靠機器人解決部分人工，另一部分無法靠機械處理的業務則引進來自海外的勞工來緩解人力短缺。根據日本人力研究機構「Recruit Works Institute」估計，日本在2040年預計勞動力缺口會高達1100萬，而中小企業是受此影響最嚴重的對象之一。

日本企業研調機構「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）一份報告指出，光是在去年日本全境因為人手不足而宣告倒閉的企業就有260家，其中有75%的公司都是員工人數不到10人的小企業，這項數據是前一年的1.9倍，同時也創下歷史新高，而倒閉企業以建築業為大宗，共有91間倒閉企業從事相關產業。

《彭博新聞》則提到，從日本厚勞省今公布的數據來看，這些中小企業也更加仰賴外籍移工，尤其是製造業、服務業、零售業等相關公司，另一份與勞力相關的調查報告亦指出，建築業是日本社會缺工第二嚴重的產業，僅次於醫療照護產業。

與此同時，這些缺工嚴重的日本企業也開始考慮引進機器人來取代人力，例如有2間日本建築企業就向美國機器人新創「Toggle」投資了150萬美元，盼近期能以工業機器人協助完成組裝鋼筋的繁複工序。

此外，從報告來看所有僱用外籍勞動力作為員工的公司當中，有六成是員工總數30人以下的小企業，而根據日本厚生勞動省統計數據，在日本的外籍勞工總人數在2023年10月達到205萬人。

數據指出，在2022年10月時，在日本的外籍移工約有182萬人，當時已經創下歷史新高，到了2023年則是一口氣突破200萬大關，再度創下歷史新高。儘管增長比起新冠疫情爆發前來說已經有所放緩，但仍代表擴大引入移工已是日本社會無法迴避的課題。

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