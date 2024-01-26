出席嘉義縣市感恩會　賴清德：接棒蔡英文後會更努力帶領台灣

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賴清德出席立委王美惠舉辦的感恩謝票茶會，他在會中感謝嘉義鄉親的支持，讓這次大選總統拿到最高票、立委勝選，這也凸顯了民主聖地嘉義的堅強力量。
賴清德表示，未來會碰到很多挑戰，政府會勇敢面對，呼籲鄉親繼續發揮「台灣隊」的支持力量，台灣隊沒有解散，蔡英文已經把台灣隊隊長交棒，接棒後會更努力帶領台灣向世界前進；他也說，對於嘉義市的建設，未來不會因為市政府的黨派不同，而有所差別，他一定會當王美惠堅強的後盾，一起建設嘉義。
蕭美琴也提到，選前在嘉義市舉辦活動，被嘉義鄉親的熱情感動，嘉義市是民主聖地，她對嘉義市有信心，在此表達對鄉親最深切的感激，謝謝嘉義市民的溫暖。
王美惠則說，非常感謝市民朋友對她的支持，她一路走來不會改變，未來在中央一定會和賴清德、蕭美琴一起努力，為建設嘉義繼續打拼。
此外，賴清德出席立委蔡易餘、準立委陳冠廷的感恩便當會時也感謝大家一起拚戰，讓嘉義縣開出漂亮得票率，讓賴清德、蕭美琴當選，並允諾中央一定是嘉義縣最強的後盾。
蔡易餘則強調，他絕對會發揮他的「重力」，和陳冠廷一起打拚，吸取更多的中央資源，來加速嘉義的進步，「再次深深的感謝，2024我們一起選對的人，走對的路」。
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