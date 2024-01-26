萌童提前向交通波麗士拜年 雄警機會教育回家宣導零酒駕
高雄市政府警察局交通警察大隊今天迎來一群可愛的小訪客，提前來向辛苦的交通警察叔叔、阿姨們來拜年。交通警察大隊特別準備宣導品給每位來訪的小客人，除了祝福孩子們新年快樂外，更趁機為小朋友機會教育，盼交通安全教育向下紮根，邀集大家一起來宣誓：【拒絕酒駕、一起長大】！
記者郭凱杰／高雄報導
由於適逢年關將近，尾牙及聚餐眾多，交通警察大隊特別邀集孩子們一起蓋手印宣示，從小建立正確交通安全觀念，回家後也要提醒家裡的爸爸、媽媽們千萬不要酒駕、陪我一起快樂長大。
交通警察大隊大隊長黃元民表示，春節年關將近，尾牙或春節聚餐增多，記得回家後提醒爸爸、媽媽、阿公及阿嬤不要酒駕，陪我一起長大，小朋友們也一起蓋手印，宣示酒駕零容忍，也請市民切勿輕忽酒駕的嚴重性，保障自身及他人的生命財產安全，平安過好年。
警察局局長林炎田重申，高市警局持續強化【交通安全教育向下紮根工作，以期擴及影響層面，交通安全、人人有責】，歡迎各位小朋友加入交通小尖兵的行列，當交通安全小種子，活動結束回家時不忘要提醒親愛的家人們務必遵守交通規則，共創友善的用路環境、提升市民行的安全，打造美麗高雄宜居城市。