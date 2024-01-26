高雄國中校長聯席會議　謝文斌：淨零教育從校園扎根

高雄市112學年度公私立國中校長聯席會議，今(26)日在空軍軍官學校舉行，全市有105位國中校長參加，會議聚焦「淨零碳排與永續發展」，高市府教育局長謝文斌親自到場嘉勉校長們辦學用心與辛勞，他表示，淨零環境教育應從校園扎根，鼓勵國中校長們推動實踐於校園，培育學生環境永續素養，落實在日常生活中。
記者陳美嘉／高雄報導
謝文斌於國中校長會議上說，淨零排碳為國際趨勢，應由校園教育紮根做起，讓學生知道淨零排碳對地球的重要性；高雄市因應國際淨零碳排趨勢，全台首創成立「淨零學院」，同時啟動人才培育工作，也有賴校長們協助，落實於教育札根工作，讓學生們瞭解氣候變遷對地球的影響，尤以「淨零碳排」的定義，要達到「全面減少溫室氣體排放量成為零」，也讓所有學生知道「淨零碳排」需要大家一起合作，才能達成目標。
謝文斌感謝校長們身處校園第一線為高雄的未來和教育共同打拼，表示高雄市教育持續以多元學習路徑促進學生發展，藉由學校節能教育與環境永續精神的實踐，培養學生成為關懷環境生態的世界公民，讓高雄市成為永續發展的城市。
現場聚焦「淨零碳排與永續發展」，特別邀請南華大學永續中心執行長洪耀明教授以淨零碳排於校園的實踐為主題，向校長們分享校園節能減碳與永續發展的實踐經驗，期待與會校長們能嘗試研議並訂定學校專屬的碳權計畫，透過碳盤查、碳捕捉利用、碳驗證、碳交易等策略，一起邁向淨零未來。
今年高雄市國中學校表現卓越，局長謝文斌現場並頒獎表揚優秀學校，包括民族國中榮獲112年度教育部獎勵國民中小學推動藝術教育貢獻獎-績優學校獎、明華國中榮獲111學年度交通安全教育訪視績優學校(國民中學組)-112年金安獎、小港國中榮獲111學年度健康體位績優學校遴選-特優獎、巴楠花國中小榮獲112年健康促進學校特色獎勵計畫卓越獎-金質獎及鳳甲國中與鳳西國中等2校榮獲112年度教育部體育署獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫-112年度高級中等以下學校績效優良體育班。