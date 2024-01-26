無聲癌王！糖尿病患風險高2倍　台大醫詳解胰臟癌

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胰臟位於上腹部及左上腹後腹腔內，為一長形且扁平的腺體。楊士弘指出，胰臟癌屬於一種非常容易擴散、復發的腫瘤，即使康復，也需要追蹤一輩子，他曾經有一位60多歲的男性患者，胰臟癌康復後7年復發，雖胰臟處沒有腫瘤出現，肺部卻出現胰臟癌轉移，是需要高度警覺與注意的癌別。
不過，楊士弘坦言，早期的胰臟癌診斷確實相當困難，雖小於2公分、還未出現轉移的胰臟癌治癒率可達8成，但在電腦斷層（CT）檢查中，這類早期胰臟癌腫瘤有4成沒有被發現，患者容易因此措施寶冠的治癒契機，不過目前台大醫院開發出準確率超過9成的AI輔助判斷系統，今年有望正式導入臨床服務。
📍胰臟癌的症狀
楊士弘說明，胰臟癌患者可能出現上腹痛、食慾變差、突然變瘦等症狀，有些患者也會因為膽管阻塞、膽汁無法排出，造成黃疸的情況，或是有長期腹瀉、拉油便等表現，或是背部痠痛等。
此外，楊士弘指出，如果患者本身就是糖尿病患者、或本身血糖方面有特殊疾患，平時控制良好、卻因不明原因出現血糖失控，這時就要特別注意相關風險，但也有許多胰臟癌患者並沒有出現任何特殊症狀，也因此導致實際診斷時，可能病程已經發展一段時間。
📍胰臟癌的風險族群
針對胰臟癌的風險族群，楊士弘指出，糖尿病患的胰臟癌風險，是非糖尿病患者的2倍，需要尤其注意，另外有些患者會出現「癌前病變」，這時候還不是惡性腫瘤，但同樣也是需要追蹤的情況。
楊士弘也指出，若民眾具有胰臟癌家族史，同樣要提高警覺，可以考慮諮詢遺傳或腸胃相關門診。
📍胰臟癌的治療
若民眾不幸確診胰臟癌，楊士弘指出，通常會依據外科醫師是否能開刀切除腫瘤、來對病程進行分期；約20%的患者在確診時，腫瘤尚未侵犯到重要血管、可以直接切除，就屬於比較早期，通常開刀切除、加上半年化療後，有機會把病情控制下來，甚至康復，但仍須要非常注意後續復發風險。
楊士弘進一步說明，當腫瘤已經附著到血管上、無法切除乾淨，但尚未出現擴散情況時，就稱為「局部晚期」，考量開刀時間長、術後又容易出現復發，且手術後併發症多，對病人沒有好處，因此會先進行化療、嘗試控制腫瘤發展。
至於出現擴散的胰臟癌患者，楊士弘表示，這時已經無法開刀處理，患者只能先做化療、觀察情況再決定後續怎麼處置，雖目前有少數免疫治療出現，但是否適用，端看基因檢測結果與病人身體狀況，以他的經驗來說，「適用的病患其實沒有很多」，他也不建議胰臟癌患者人人都去嘗試免疫治療。
📍胰臟癌的照護
除了本身疾病治療難度高以外，胰臟癌是一種非常容易造成「惡病質」的癌症。惡病質是指患者因老化或疾病導致身體組織結構萎縮、體重減輕的問題，也可能伴隨貧血、傷口癒合困難等，造成開刀治療困難，每年造成全球200萬人死亡。
楊士弘說，胰臟癌產生惡病質是疾病特性使然，再加上患者普遍高齡、平均落在65到70歲左右，常常有其他慢性疾病，在確診時可能已經瘦很多、體力差，加上腸胃道被腫瘤卡住而吃不下，藥物治療的副作用又不低，照顧上相當困難，家人只能協助注意營養，鼓勵患者進食，若真不行，務必請醫師幫忙。