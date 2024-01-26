澳網／謝淑薇有望參賽巴黎奧運！混雙奪冠後再戰女雙 積分大躍進
台灣網球一姊謝淑薇持續創造神話，在今（26）日和搭擋Jan Zielinski擊敗對手，收下個人首座大滿貫混雙冠軍，本周日（28）將再戰女雙決賽。目前女雙排名世界第6的謝淑薇在澳網過後，積分將取得大躍進，有機會一路取得巴黎奧運參賽資格。
記者林之越/綜合報導
根據巴黎奧運會規定，雙打共會有32組選手獲得參賽資格，將在今年6月中舉辦的法國網球公開賽結束之後，統計當周的最新世界排名，以此作為是否取得巴黎奧運資格的依據。謝淑薇先前曾在2014年、2023年拿下法網女雙冠軍，有相當大的機會能夠維持在世界排名前10位。
位居雙打世界前10名的球員，可以自行指定同國家另一名選手，且選手只需排名在世界前300名。參考國際女子網球協會（WTA）的官網資料，目前台灣女將排名最靠前的是以積分5,242分位居第6名的謝淑薇。
接續則是排在第19名的詹皓晴、第34名的詹詠然、第57名的吳芳嫻、第172名的曹家宜、第194名的梁恩碩。此外，距離前300名較為靠近的，還有位排316名的19歲年輕小將李于云。
不過根據國際網球總會對巴黎奧運參賽選手的規定，選手在參賽前都須先參加過2次金恩盃網球賽。目前排名靠前的謝淑薇、詹詠然、詹皓晴等人都僅參加過一次，據傳國際網球總會已在籌劃金恩盃相關事項，將可能會舉辦在4月份。
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