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李棟旭「槍戰動作戲」帥炸！攜金慧峻《殺人者購物中心》力抗強敵

▲李棟旭（左圖）在《殺人者的購物中心》裡，與金慧峻（右圖左）飾演一對叔姪，劇中許多槍戰動作戲，帥翻粉絲！（圖／Disney+提供）
▲李棟旭（左圖）在《殺人者的購物中心》裡，與金慧峻（右圖左）飾演一對叔姪，劇中許多槍戰動作戲，帥翻粉絲！（圖／Disney+提供）

記者張芸婷／綜合報導

由李棟旭、金慧峻主演的Disney+ 2024話題動作大戲《殺人者的購物中心》開播以來劇情高潮不斷，故事講述一名青春洋溢的大學生鄭智安（金慧峻 飾）突然身陷致命危機，被一群戰力滿點的刺客追殺，也因此被迫逃到自己小時候居住的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）家中躲避，更迎來最強的S級殺手敏慧（金海娜 飾）助陣，在關鍵時刻一同。

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▲劇中最強S級殺手金海娜（右）加入戰局，保護金慧峻。（圖／Disney+提供）
▲《殺人者的購物中心》劇中最強S級殺手金海娜（右）加入戰局，保護金慧峻。（圖／Disney+提供）
劇中，李棟旭化身高冷帥氣的最強殺手，與「怪物新人」金慧峻攜手對抗傭兵組織，有大量槍戰、近身格鬥的戲份，讓導演李權都忍不住直誇他帥氣又專業。先前李棟旭接受媒體訪問時提到，《殺人者的購物中心》是他首次大規模運用槍械的演出，即便動作戲極多，李棟旭也格外注重細節，任何有爆破、槍戰的動作戲，都會仔細檢查現場並多次排練，展現出細心的一面。

▲韓劇《殺人者的購物中心》裡，李棟旭化身高冷帥氣的最強殺手，就連導演李權都忍不住誇他帥氣又專業。（圖／Disney+提供）
▲韓劇《殺人者的購物中心》裡，李棟旭化身高冷帥氣的最強殺手，就連導演李權都忍不住誇他帥氣又專業。（圖／Disney+提供）
李棟旭劇中多次出生入死的帥氣戰鬥，以及峰迴路轉的燒腦劇情，更讓觀眾直呼是開春以來的首部神劇。而飾演姪女的金慧峻，必須靠著叔叔教她的這些技能，想辦法活下去，並釐清殺手們趨之若鶩的購物中心、以及當中存放的大量軍械武器背後的真相。動作懸疑韓劇《殺人者的購物中心》全劇共八集，已於17日在Disney+獨家首播。

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