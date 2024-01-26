李棟旭「槍戰動作戲」帥炸！攜金慧峻《殺人者購物中心》力抗強敵
由李棟旭、金慧峻主演的Disney+ 2024話題動作大戲《殺人者的購物中心》開播以來劇情高潮不斷，故事講述一名青春洋溢的大學生鄭智安（金慧峻 飾）突然身陷致命危機，被一群戰力滿點的刺客追殺，也因此被迫逃到自己小時候居住的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）家中躲避，更迎來最強的S級殺手敏慧（金海娜 飾）助陣，在關鍵時刻一同。
記者張芸婷／綜合報導
劇中，李棟旭化身高冷帥氣的最強殺手，與「怪物新人」金慧峻攜手對抗傭兵組織，有大量槍戰、近身格鬥的戲份，讓導演李權都忍不住直誇他帥氣又專業。先前李棟旭接受媒體訪問時提到，《殺人者的購物中心》是他首次大規模運用槍械的演出，即便動作戲極多，李棟旭也格外注重細節，任何有爆破、槍戰的動作戲，都會仔細檢查現場並多次排練，展現出細心的一面。
李棟旭劇中多次出生入死的帥氣戰鬥，以及峰迴路轉的燒腦劇情，更讓觀眾直呼是開春以來的首部神劇。而飾演姪女的金慧峻，必須靠著叔叔教她的這些技能，想辦法活下去，並釐清殺手們趨之若鶩的購物中心、以及當中存放的大量軍械武器背後的真相。動作懸疑韓劇《殺人者的購物中心》全劇共八集，已於17日在Disney+獨家首播。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道