視察旗山老街 陳其邁：投入1.3億改善商圈增闢停車格
高雄市長陳其邁今(26)日在率領各局處首長視察並走訪旗山老街時宣布，將再投入1.3億元，整修老街建築及改善停車空間等商圈硬體環境，歡迎大家多到旗山走走，感受蕉城文化建築之美。
記者郭凱杰／高雄報導
旗山老街擁有美食、美景、老建築及深厚的人文底蘊，保留日治時期旗山車站、武德殿及巴洛克式老建築，每逢假日遊客如織，是去年1-9月以613萬人次，勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街寶座，但停車不足及距離過遠的問題一直未解。
陳其邁上午偕同立委邱議瑩及在地市議員們在旗山形象商圈促進會吳月鳳理事長，及旗山天后宮主委葉冠億等人陪同下，趁著農曆春節前夕走訪老街並針對停車問題尋求解決方案。
陳其邁表示，旗山有香蕉王國美名、也是東九區的入口，是山區旅遊重要的起點與樞紐，市府將投入資源，完善老街整體街景及交通機能，包括文化部補助7,700萬元，修復旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈，同時編列6,000萬元，於河堤行水區增加40個大客車停車位，改善周邊停車問題，希望串聯旗山的觀光、文化、景點，吸引更多人造訪。
針對過年期間交通疏導及未來停車規劃，交通局簡報指出，除了現有的6處停車場498格停車位，今年再新增4處停車場118格，再加上水利署提供60格，春節期間將供給至676格停車位，另外，市府亦編列6,000萬元，計畫於今年中下旬啟動高灘地停車場越堤道路工程，預定114年6月完工啟用，將可額外新增40格大客車停車位，提高交通便利性。