特企／TikTok透過選舉指南與強化舉報機制　保護社群安全

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在強化舉報機制，以因應錯誤訊息部分，TikTok自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 1 月 14 日，已移除近 1,500 支違規影片，其中包含 478 支違反「公民與選舉誠信」政策的影片，與 944 支包含錯誤資訊的影片。而法新社（AFP）作為 TikTok 全球安全夥伴的一員，也與我們合作評估潛在的錯誤資訊。這些安全夥伴並不會直接審核平台內容，但會協助 TikTok 的內容審核人員確認該影片是否屬實，並使其依據＜社群自律公約＞做出正確的決策。在安全夥伴的協助下，TikTok已移除超過 220 支違規影片。
與此同時，TikTok 嚴格禁止隱匿影響力操控行為，我們也在選舉前格外注意相關問題。隱匿影響力操控行為是指使用者透過系統性、不真實的行為，進而影響、操縱公眾意見。我們也在 2023 年第四季監測到一個源於台灣的系統網路，發現其目的為在平台上散播親中言論。我們在此網路中發現擁有 4,022 名粉絲的 21 個帳號，並在發現操控行為後將其全數移除。如同 TikTok 過往的工作流程，我們將在 2023 年第四季社群自律公約執行報告中分享更多細節。
TikTok知道保持社群安全這項工作任重而道遠，也會繼續投入資源維持平台安全，持續創造一個安全、讓社群表達無限創意的空間，也讓所有來到 TikTok 的使用者都能自在表達不同意見。