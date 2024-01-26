日職／佐佐木朗希終結爭議！羅德宣布完成續約 避免自費春訓窘境
「令和怪物」佐佐木朗希為了提前挑戰大聯盟，先前爆出可能面臨自費春訓的窘境，今（26）日千葉羅德官方終於宣布，成功和佐佐木朗希簽約，將會在近期舉行續約記者會。在辰己涼介、佐佐木朗希兩人先後簽約後，所有日職球員都已完成合約簽署。
記者林之越/綜合報導
佐佐木朗希原先在日職表現就相當不錯，在2023年期間，先是在WBC世界經典賽上狂飆速球，幫助日本拿下世界第一。後續更是追平了大谷翔平在日職留下的最速165公里紀錄，並表態想挑戰大聯盟。
然而，佐佐木朗希的爭議卻由此開端，去年12月有報導指出，即便入札制度規定的時間已過，佐佐木朗希仍向球團提出要求，即便球團認為還需要時間協商，而這可能也是兩方遲遲未簽下合約的原因。甚至，在近日更被媒體《週刊文春》爆料，佐佐木朗希退出了幾乎所有球員都會參加的日本職業棒球選手協會。
所幸千葉羅德終於宣布和佐佐木朗希簽下合約，讓爭議暫時畫上休止符，不過新合約的具體內容為何，「令和怪物」短期內是否還有機會挑戰大聯盟，並與前輩大谷翔平正面對決，需要等到簽約記者會才能知曉。
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