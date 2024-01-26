蟬聯6年米其林推薦「帕泰家」進駐義享　開幕優惠限時推出

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《帕泰家》最受消費者推崇的就是有著泰國國民美食之稱的「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，透過精準的火候翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後淋上檸檬提味，嚐上一口就會愛上。
「帕泰家甘藍手卷」則是其他泰國餐廳吃不到的經典美味，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調的羅旺醬料一次捲起，爽脆口感和獨特的清新香氣，讓人一吃上癮。
泰國街頭常見的「椰子冰淇淋」，則是將新鮮椰子製成口感甜而不膩的冰淇淋，融入甜點主廚巧思與創意，以米香的酥脆增添口感，碎花生香氣提味，香蘭糯米增添風味層次，最後澆淋上香甜又濃郁的椰奶。
帕泰家的白飯也是一絕，嚴選泰國茉莉香米，就連每一個煮飯的步驟都馬虎不得，先將泰國香料三寶熬煮成南洋香料水，再將洗淨的茉莉香米，加入等比例的南洋香料水，再放入新鮮香茅一起蒸煮，米飯粒粒分明，香茅氣味四溢，吃起來鬆軟又香甜。全新推出的「蕉葉酸辣烤魚」，其獨有的酸香風味，搭配香茅飯最適合不過。
歡慶《帕泰家》進駐義享時尚廣場，自1月28日開幕當天起至2月2日止，凡點組合套餐即可以98元加購有泰國國民甜點之稱的「香蕉麻吉煎餅」，原價188元直接下殺52折，數量有限，加購完畢為止。另外，1月28日起連續29天，只要兩人同行到帕泰家用餐還可領取「涼拌金沙青木瓜」料理兌換券，贈完為止。