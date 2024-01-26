黃色小鴨1/27「攜伴」遊進愛河灣 冬日遊樂園雙鴨秀給你雙倍歡樂
睽違10年，高市府再次邀請荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman)與小鴨重返愛河灣，更特別將高雄港第16-18號碼頭打造為大人小孩都喜愛的「冬日遊樂園」。高市府觀光局長高閔琳表示，歡迎1/27上午10時30分一同來高雄愛河灣，欣賞雙鴨進港開幕秀，親眼目睹黃色小鴨遊進愛河灣的可愛畫面，感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳說，為了讓黃色小鴨重返愛河灣，去年9月特別邀請藝術家霍夫曼重遊到高雄、正式洽談並實地場勘，讓藝術家感受高雄的嶄新風貌與城市的進步蛻變！歷經10年產業轉型及變革，愛河灣不但陸續增添了高雄總圖書館、高雄流行音樂中心、珊瑚礁群與鯨魚堤岸、高雄展覽館、旅運中心、駁二藝術特區、棧庫群、輕軌通車等，重大公共建設與國際建築地標林立，更成為5G AIoT及數位文創及影音產業創新園區。
今年高市府特別選在冬季，再次並加碼邀請可愛療癒又充滿童趣的兩隻黃色小鴨前來見證高雄亞洲新灣區的發展與蛻變，可望在高雄冬日的溫暖陽光與城市氛圍下，再次帶來一波「黃色旋風」。
藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman)說，10年後再次回到高雄，實地走訪、舊地重遊，對於高雄城市的進步與改變感到非常驚豔。當初設計黃色小鴨的初衷，是希望能勾起人們童年時期的快樂回憶，把療癒人心的氛圍傳遞出去，而高雄是一個陽光和煦、溫暖熱情的地方，剛好與黃色小鴨帶來的童趣及正面能量相呼應，期待今年二隻黃色小鴨能帶給大家DOUBLE歡樂。
高閔琳補充，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」於1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場；除了黃色小鴨「攜伴」重返愛河灣，在第16-18號碼頭更推出地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等精彩周邊系列活動。更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。