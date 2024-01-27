在地企業力挺！「還錢」電影首映在高雄 賀歲最強動作喜劇登場
龍年賀歲最強檔動作喜劇電影《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等超強卡司，為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔強強聯手的劫盜動作喜劇電影。為感謝高雄在地企業對《還錢》投資大力支持，電影首映會從高雄起跑，1/28於高雄大遠百威秀影城舉辦，也期望票房能從南到北紅紅火火、一路節節上升。
記者陳美嘉／高雄報導
日前記者會上監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖率領「4名大盜」竊盜集團陳柏霖、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙及女主角蔡思韵盛裝出席，為了呼應片中的還錢金額高達10億元，眾人共手持8把發財噴鈔槍進行「豪灑10億鈔票雨儀式」，為電影上映祈求好兆頭，預祝票房大發。《還錢》2月8日農曆春節小年夜將在全台歡樂上映。
《還錢》是億萬監製葉如芬領軍的華能國際娛樂首部電影，由《第九分局》導演王鼎霖發想原創故事並參與編劇、執導，劇情圍繞在陳柏霖領軍的「4名大盜」在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，卻遇上黑吃黑，引發一連串驚險刺激卻又笑料百出的「搶錢容易還錢難」故事。
王鼎霖表示自己一直很喜歡劫盜片，寫劇本時正逢疫情，全世界氛圍低迷，激發出他想拍一部劫盜題材的賀歲電影，讓大家在疫情解封後攜家帶眷到戲院開心大笑。到了拍片現場，主創團隊們再透過即興演出，共同腦力激盪，導演笑說這是一個「集體創作」的過程，像是竊盜集團的團名「4名大盜」、粵語台詞「直搗黃龍」等等，都是在片場與演員撞擊出來的火花。片中竊盜案金額高達10億，大夥被問如果真的擁有10億，會想怎麼使用？導演直呼要拍《還錢》續集，並透露已經開始規劃續集故事，吸引眾人開心歡呼。
《還錢》講述由張博駿（陳柏霖 飾）率領的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵 飾）捲入案件，逼得他們必須把10億元原封不動「還」回去，但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務，歡迎影迷進電影院一探究竟。