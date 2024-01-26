李亦伸專欄／「一個職籃兩個聯盟」比「一個職籃多支球隊」更完美

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目前兩聯盟一共有11支球隊，從各種匿名消息來看，兩聯盟不管是合作還是合併，都傾向「一個職籃多支球隊」這樣模式營運。
兩年前我就多分析我的看法，兩聯盟不需要合併，可以合作，台灣籃球「一個職籃兩個聯盟」這可能更有吸引力和操作空間，PLG聯盟冠軍vs.T1聯盟冠軍爭奪「台灣職籃總冠軍」，非常完美。
日本職籃有中央聯盟、太平洋聯盟，兩聯盟冠軍搶日本第一。NBA有東區和西區，東、西區冠軍爭冠NBA總冠軍。美國職棒有美聯、國聯，兩聯盟冠軍爭世界大賽冠軍。
就是這個概念。
台灣職籃市場「合則兩利，分則兩害」，並不盡然，兩聯盟相互競爭、各自獨立、各有市場和吸引力，過去三年兩聯盟分立，各自為政相互競爭，表面上很和氣，實際上暗自較勁，網路、水軍各有擁護者和操作，這沒什麼不好。
但「合則兩利」卻可以延伸到「一個職籃、兩個聯盟」，兩聯盟合作有共同會長，每季跨聯盟主客場，肯定更能操作網路聲量和球迷討論話題。
兩聯盟是生命共同體，一起經營、壯大台灣職籃產業，培養更多基層球迷和死忠支持者，做大底層和產業。
我不懂為什麼一定要合作或合併成為「一個職籃多支球隊」，依照目前傳出來的消息，很可能會是一個職籃八支球隊。
兩個聯盟各有5-6支球隊，這不是很完美的市場現況和對立、競爭。
而且PLG冠軍和T1聯盟進行每一季「台灣大賽」總冠軍，這樣的形勢和對立，球迷情緒肯定更加沸騰、澎拜、激情。
如果企業夠實力，資金充足，對投資台灣籃球有相當熱情，願意永續經營付出，為什麼兩聯盟今年夏天合作或合併一定得「排除異已」，鏟除非你我族類?
老闆的想法和喜好，我們都不懂，但如果單純從籃球、職業運動、市場推廣、以球迷為先基礎去看，兩聯盟合作，共組一個職籃，共同為台灣職籃產業打造市場、願景，培養更多球員、教練、球迷，豈不更加完美。
台灣職籃目前有兩個聯盟、11支球隊，有這麼大中小型企業願意投資籃球，永續經營，不計盈虧，這是多麼難得、了不起成就和寶貴資產，如何吸引更多大型企業投資，把籃球當做國球和生活去推，這才是兩聯盟合作、合併最重要的理念和共營共生基礎。
今年夏天台灣職籃勢必會有革命性改變和重組，「一個職籃兩個聯盟」這樣的規模和市場，不但可以創造新形勢，吸引更多關注，同時還能做大市場，這才是對所有企業、球團、市場、球迷最完美規畫。