國際法院判決出爐！促以色列採取措施防止種族滅絕　但未要求停火

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但國際法院確實初步宣布了一系列針對以色列的臨時措施，其中牽涉非常多的細節，較重要的要求包括以色列必須採取一切可能措施，防止任何可能觸犯種族滅絕罪的行為在加薩發生，以色列必須確保以色列軍隊不會犯下任何種族滅絕行為，以色列必須防止並懲罰任何可能被視為煽動在加薩實施種族滅絕的公開言論，以色列必須採取措施確保人道主義援助准入，以色列必須防止毀損有關種族滅絕案件的證據，以色列必須一個月內向法院提交報吿。
然而，南非要求以色列停止軍事活動，但是國際法院並未直接敦促以色列停火。南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）表示，她本來希望國際法院會明確要求以色列停火，因為沒有停火的話，其他所有命令可能發揮不了作用。但是她仍歡迎國際法院的判決，對法院一系列的指示感到滿意，並稱對以色列政府遵守命令不抱希望，但期待以色列的「強大盟友」會敦促以色列遵守命令。
巴勒斯坦當局表示，歡迎國際法院作出有利於國際法與人道的裁決，並稱以色列如今的處境如同已經「收到一張黃牌」。但巴勒斯坦當局也認為，國際法院的裁決方向雖然正確，但要求的還是太少且太遲。
哈馬斯也對國際法院的判決表示歡迎，並稱這將進一步孤立以色列，哈馬斯呼籲以色列遵守國際法院的要求。
此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在判決出爐後，則稱以色列自衛的權利獲得法院認可，並重申會繼續戰爭直到勝利。
《BBC》報導指出，國際法院的判決雖未提到停火，但整體而言可以視為南非律師的勝利與以色列律師的失敗，因為法院的一系列指示，顯然認為以色列目前實施的軍事行動必須改變，且認為加薩地區的人道處境必須獲得改善。
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