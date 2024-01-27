「柔道男神」楊勇緯葡萄牙大獎賽奪牌！ 全力備戰巴黎大滿貫
「柔道男神」楊勇緯2024年賽季登場的葡萄牙大獎賽正式展開，楊勇緯最終在男子60公斤級銅牌戰中，以招牌三角固擊敗埃及選手薩米（SAMY YOUSSRY）摘下銅牌，今年第一場賽事就將第一面獎牌收入袋，關鍵的奧運賽季有了好的開始。接下來楊勇緯也將儘快調整到最佳狀態，全力迎戰下週強度更高的巴黎大滿貫！
記者廖聿偉/綜合報導
楊勇緯在預賽連克哈薩克選手亞連凱伊波夫（YERZHAN YERENKAIYPOV）、荷蘭選手亞林（EMIEL JARING），八強戰對上去年杜哈世錦賽銀牌得主、26歲烏茲別克選手巴拉托夫（DILSHODBEK BARATOV）時，卻在開賽30秒時被對手反摔落敗，進入敗部復活賽。在敗部復活賽中，面對世界排名第5名的亞塞拜然好手阿蓋耶夫（BALABAY AGHAYEV），雙方鑿戰至黃金得分制，加上正規賽時間將近9分鐘的纏鬥，最終對手被判三次指導後犯規落敗，由楊勇緯挺進銅牌戰與20歲的埃及小將薩米（SAMY YOUSSRY）交手，楊勇緯用招牌的三角固壓制對手，迫使對方投降順利收下銅牌。
葡萄牙大獎賽為今年度IJF國際巡迴賽的第一場賽事，也被視為巴黎大滿貫的前哨戰，各國許多好手都積極參賽爭取積分，比賽強度比以往更高，也有許多初次對戰的新面孔，對此楊勇緯表示：「能和沒有對戰過的選手交手，就是這趟來歐洲最大的目的。大家都是出來搶積分，所以都會連續比賽，也算是提前讓自己適應了幾個針對的對手，收穫不少。」本次歐洲行期待透過比賽及賽後訓練營，多熟悉歐洲的選手的不同摔法，把這些經驗和收穫作為備戰奧運的重要養分。
中華隊還有女子-70kg廖宇蓉及女子-78kg許王淑卉兩位選手出賽，待所有賽程都結束之後，楊勇緯將和代表隊一起飛往今年奧運主辦國且柔道運動風氣也非常興盛的法國，投入2月2日至4日的巴黎大滿貫。生涯第二度挑戰這場競爭強度數一數二、比賽氛圍也非常熱鬧的年度大滿貫分站，楊勇緯表示，柔道賽事中臉部受傷屬於家常便飯，自己一切都很好，接下來也會將狀態調整好，用當下最好的自己去迎接下週的比賽以及未來的挑戰。