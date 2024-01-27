王志安為《夜夜秀》風暴道歉！矢板明夫：他還是沒弄清楚重點在哪
前中國《央視》記者王志安因歧視言論引發台灣社會不滿、撻伐聲浪紛至沓來後，26日晚間又發布道歉影片，對身障律師陳俊翰、《賀瓏夜夜秀》以及民進黨表達歉意，聲稱他以為台灣言論尺度大，自認確實冒犯到身障人士，何況他身為外人也沒資格批評台灣的選舉，期望台灣能更好更包容也更溫暖，再次引發熱議。對此，日本知名媒體人矢板明夫表示，從他向民進黨道歉的態度可以看出，他對台灣的民主「還是不理解」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫在官方臉書發文，對於王志安聲稱自己和團隊被肉搜、威脅、個資遭公開等狀況深表同情，也堅決反對網路暴力，希望王志安和他的團隊能夠平安，直言如果他能早幾天道歉，事情不可能鬧這麼大，正是因為他在X平台上的發文，不停轉移焦點、推卸責任，甚至說出「要申請美國國籍，看哪個台灣的執政黨敢不讓美國人入境」等蔑視台灣主權的言論，激怒整個台灣社會，才使他受到了來自全世界的口誅筆伐。
矢板明夫指出，不管在日本還是台灣，公眾人物說錯話是常有的事，只要能夠及時道歉，通常不會被落井下石，但王志安失言後，還一直以「居高臨下」的態度強硬回懟，這種危機處理方式與自由民主社會格格不入，而這也是這次問題鬧大的最重要環節。
此外，王志安還對《賀瓏夜夜秀》團隊表示了歉意，矢板明夫則認為沒有什麼意義，畢竟《賀瓏夜夜秀》是台灣在地節目，應該有尊重人權的意識和底線，把王志安模仿身障人士的片段播出，是這個節目不專業的呈現，被批評理所當然，而且該節目一直以來過分追求流量，確實有很多值得反省的地方。
最後，矢板明夫也點出，王志安向民進黨道歉的態度非常不誠懇，語帶酸氣，說自己「應該讚揚台灣的民主、讚揚民進黨才對」，這說明他對台灣的民主還是不理解，到現在仍認為是民進黨在打壓他，然而，這件事如果民進黨的做法真有瑕疵，在野黨早就召開記者會譴責了，可今天不管是國民黨還是民眾黨，也都在譴責王志安，那是因為王志安的作為，確實挑戰了普世價值：「如果他連這一點都弄不明白的話，今後在自由民主社會做自媒體，可能還要在別的地方栽跟頭。」