反應過度？河南防13死大火重演 傳要求寄宿校「10分鐘查房1次」
中國河南南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村的「英才學校」，本月19日深夜發生宿舍火警，導致13人不幸身亡，事件在中國社會發酵，許多人都質疑校方的安全機制、消防設備狀況都有問題才釀成慘劇，河南濮陽縣1名教師在網路上踢爆，當地政府下令所有寄宿學校，晚上都須安排1人駐守，徹夜不睡，每10分鐘查1次房，引發中國民眾批評與其「矯枉過正」，還不如把消防工作做好。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《瀟湘晨報》等中媒報導，據該名老師透露，這份通知還特別指出，會每天調監控攝影，確保值班人員有切實巡房，還說自己在濮陽市下轄縣濮陽縣一間農村學校工作了36年，因為「農村孩子離家遠」，有很多學生寄宿在校。
報導並引述當地1間寄宿制小學老師的說法，確認了以上消息的真實性，聲稱：「安全科那邊說有這件事」。而濮陽市教育局的工作人員則回應稱，不太清楚具體情況，「但是安全無小事，每隔10分鐘、每個辦公室都去一趟也不為過。」
不少中國民眾都在相關報導下方留言，諷刺道：「又這麼極端了，真是特色」、「上面一張嘴，下面跑斷腿」、「那就是沒時間休息了唄，10分鐘走完一圈，剛好該開始下一圈」、「要不先讓教育局長打個樣走2天」，並質疑應該採取更務實的做法：「留好消防通道，不要鎖門就可以了，10分鐘給錢再多也架不住」、「關鍵是檢查消防是否達標」、「人防不如把消防工作做好，相比人員開支多上高科技設備才是正途」。還有疑似苦主現身，打下：「我們每棟大樓安排2個人，每2小時巡查1次，問題是白天還要工作，快崩潰了形式主義」、「我們這老師晚上值夜班到11點半，一直在樓層待著，還是在學校到處有監控的條件下，值1次元氣大傷， 不如請個專門人員來值這個班，熬不住」。