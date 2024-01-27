今晚2地有雨！下週全台暖如春天「高溫飆30度」 各地升溫時程曝
今（27）日晨中南部「輻射冷卻」效應較強，最低溫出現在台南（新化區）9.8度，中央氣象署針對4縣市發布低溫特報。白天冷空氣持續減弱、氣溫緩慢回升，北台仍偏涼微冷，入夜後東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，下週氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，下週二起北部高溫攝氏25度以上、中南部接近30度。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（27）日冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。各地區氣溫：北部攝氏11至17度，中部攝氏10至24度，南部攝氏9至26度，東部攝氏12至25度。
中央氣象署早晨針對新北、新竹、苗栗、金門發佈低溫特報，提醒北部及東北部天氣仍寒冷, 其他地區早晚亦寒冷，今（27日）晨至上午新北局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
最新模式模擬顯示，今晚至明（28）日東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定；冷空氣偏弱、氣溫變化不大。
最新模式模擬顯示，下週一至週五（29至2日）東北風減弱、逐漸轉為「高壓迴流」影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，下週二起北部高溫攝氏25度以上、中南部接近攝氏30度，早晚偏涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週二（30日）起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。