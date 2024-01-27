Toyz復活了！嗆絕不跟超哥和解「把你告到死」 撕紗布秀恐怖傷口
知名實況主Toyz（劉偉健）20日到網紅超哥（黃伯超）餐廳吃飯，兩人在直播鏡頭前起爭執，超哥當街把Toyz打得頭破血流，Toyz昨（26）日深夜在YouTube頻道還原整起事件，當眾撕開紗布露出頭頂縫11針的傷口，強調絕對不會跟超哥和解，「就算花光積蓄也要把你告到死」。
記者楊穎軒／綜合報導
Toyz開場透露自己腦震盪，「腦子變成一個豆花，能夠清楚感受到腦子在搖晃，只要一動豆花就會晃，頭就會痛」，接著表明一定不會和超哥和解，「花完我所有積蓄也要把這個白癡告到死，基本上就不是你死就是我死，這是他的原話，那就來吧」，直言已經沒什麼東西能失去，發生這件事是他始料未及，「這輩子就『督』你一個白癡」。
至於衝突導火線，Toyz表示，他本來是和小粉絲相見歡，一起接受超哥招待，享用日式料理，超哥卻在小朋友面前說髒話，指自己並非帶著惡意前往，且是在錄「美食公道伯」，本來就是要有一說一，否則影片負評帶來的反作用力也是他承受。
Toyz帶著粉絲重看當時用餐的影片，其實多數都只是單純形容自己品嚐的感受，後來是超哥希望他點評一下食物，他才說醋飯難吃，認為就算對方主動招待也不應該說謊，因為是你情我願，直指超哥是預謀犯案，找一群人圍毆他，「不配當個男人」。
※【NOWnews 今日新聞
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