週末咖啡優惠！7-11拿鐵28元、美式第2杯10元　全家霜淇淋2支59元

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◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）
📍門市｜即起1月26日起至1月28日
精品咖啡任選2杯129元
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📍門市｜今起至1月28日
◾大杯經典美式2杯55元，單杯原價45元、平均特價28元
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📍門市消費／繳費／寄取件｜今起至1月28日
中杯美式，原價35元、特價17元
立頓原味奶茶，原價15元、特價10元
可口可樂ZERO 330ml，原價25元、特價18元