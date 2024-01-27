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週末咖啡優惠！7-11拿鐵28元、美式第2杯10元　全家霜淇淋2支59元

▲週末咖啡優惠限2天開喝，7-11有拿鐵、美式、卡布奇諾、珍珠奶茶等六大品項，都有第2杯10元優惠，原價55元的大杯拿鐵，平均單杯只要33元開喝。（圖／業者提供）
▲週末咖啡優惠限2天開喝，7-11有拿鐵、美式、卡布奇諾、珍珠奶茶等六大品項，都有第2杯10元優惠，原價55元的大杯拿鐵，平均單杯只要33元開喝。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末咖啡優惠限2天開喝，7-11有拿鐵、美式第2杯10元優惠，原價55元的大杯拿鐵，平均單杯只要33元開喝，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，換算下來單杯最低28元；全家有霜淇淋、美式第2件10元優惠，恰好寒流後已經在逐日回溫，趁這時候跟上霜淇淋優惠還可兼顧荷包；至於咖啡控可別錯過萊爾富寄杯美式買20送20杯，半價咖啡一路喝到春節後！

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至1月28日

◾大杯拿鐵第2杯10元，原價55元、特價33元（冰／熱任選）

◾大杯美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）

▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起1月26日起至1月28日

精品咖啡任選2杯129元

◾大杯熱精品美式，原價100元、特價65元

◾大杯熱精品拿鐵，原價100元、特價55元

🟡全家

📍門市｜今起至1月28日

◾大杯經典美式2杯55元，單杯原價45元、平均特價28元

◾霜淇淋2支59元，單支原價49元、平均特價30元

▲全家美式、霜淇淋第二件10元優惠，今起限3天開吃。（圖／全家提供）
▲全家美式、霜淇淋第二件10元優惠，今起限3天開吃。（圖／全家提供）
📍門市｜即起至2月6日

◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元

◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元

🟡萊爾富

📍APP整買零取｜今起至1月30日

◾大杯美式買20送20，原價45元、特價23元

◾特濃拿鐵買20送15，原價55元、特價32元

📍門市｜今起至2月20日

◾大杯美式／拿鐵第2杯6折

▲萊爾富美式買20送20，相當於半價開喝。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富美式買20送20，相當於半價開喝。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商

📍門市消費／繳費／寄取件｜今起至1月28日

中杯美式，原價35元、特價17元

立頓原味奶茶，原價15元、特價10元

可口可樂ZERO 330ml，原價25元、特價18元

▲OK超商消費、繳費、寄取件享有指定商品加價購。（圖／OK超商）
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