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恐再斷交？中國外交官嗆：與太平洋島國建交　諾魯不是最後一個

▲中國外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光，近日在受訪時宣稱，與中國建交的太平洋島國，諾魯不會是最後一個。（圖／翻攝自日月潭天微博）
▲中國外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光，近日在受訪時宣稱，與中國建交的太平洋島國，諾魯不會是最後一個。（圖／翻攝自日月潭天微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國與太平洋島國諾魯（瑙魯）在24日正式恢復外交關係，有中國官媒《央視》背景的微博博主「日月譚天」專訪了中國外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光，強調復交是諾魯自主作出的「主權決定」，還聲稱與中國建交的太平洋島國，「諾魯絕對不會是最後一個」。

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據報導，王旭光受訪時表示，中諾復交是歷史大勢、水到渠成，由於中諾關係曾經歷過一些挫折和困難，因此中方對待復交一事非常嚴肅與謹慎，儘管對發展中諾關係抱持期待，但仍耐心等待，也希望雙方都能慎重對待復交這個重大決定。而在談到諾魯與台灣斷交、與中國復交的緣起時，王旭光強調，是諾魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。

至於有中國民眾擔心，諾魯是否會再像之前一樣再「搖擺」，王旭光則回應，諾方多次強調，復交是基於對國際形勢和中諾關係的充分評估和考量，也看到了中國為發展中國家帶來的幫助與效果，用諾魯總統的話來說，這是著眼於歷史大勢所做的重大政治決定，不會輕易改變。

被問到部分台灣媒體指出，諾魯是在向賴清德發當選賀電後2天才無預警斷交，質疑賀電可能是「煙霧彈」時，王旭光宣稱，中諾復交和台灣島內選舉沒有直接關聯，是諾魯政府人士告訴北京，已決定承認一中原則、與中國復交。

王旭光還在專訪最後說，在這之前，中國已經和10個太平洋島國建立外交關係，諾魯是第11個，他相信也絕對不會是最後1個，這番話不禁讓人聯想到中國外交部發言人汪文斌近日在記者會上說的：「現在還有極少數國家與台灣保持所謂的邦交關係，呼籲這些國家認清歷史潮流，把握歷史性機遇，站在國際社會一邊，站在國際正義一邊，站在歷史正確一邊。友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上翻開與這些國家關係新的一頁。」

目前仍與台灣維持正式外交關係的太平洋邦交國，有馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯，但吐瓦魯友台總理拿塔諾（Kausea Natano）傳出敗選消息，未來恐換人執掌該國，也為台吐關係埋下變數。

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