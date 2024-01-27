恐再斷交？中國外交官嗆：與太平洋島國建交　諾魯不是最後一個

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至於有中國民眾擔心，諾魯是否會再像之前一樣再「搖擺」，王旭光則回應，諾方多次強調，復交是基於對國際形勢和中諾關係的充分評估和考量，也看到了中國為發展中國家帶來的幫助與效果，用諾魯總統的話來說，這是著眼於歷史大勢所做的重大政治決定，不會輕易改變。
被問到部分台灣媒體指出，諾魯是在向賴清德發當選賀電後2天才無預警斷交，質疑賀電可能是「煙霧彈」時，王旭光宣稱，中諾復交和台灣島內選舉沒有直接關聯，是諾魯政府人士告訴北京，已決定承認一中原則、與中國復交。
王旭光還在專訪最後說，在這之前，中國已經和10個太平洋島國建立外交關係，諾魯是第11個，他相信也絕對不會是最後1個，這番話不禁讓人聯想到中國外交部發言人汪文斌近日在記者會上說的：「現在還有極少數國家與台灣保持所謂的邦交關係，呼籲這些國家認清歷史潮流，把握歷史性機遇，站在國際社會一邊，站在國際正義一邊，站在歷史正確一邊。友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上翻開與這些國家關係新的一頁。」
目前仍與台灣維持正式外交關係的太平洋邦交國，有馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯，但吐瓦魯友台總理拿塔諾（Kausea Natano）傳出敗選消息，未來恐換人執掌該國，也為台吐關係埋下變數。
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