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獨家搭遊艇看黃色小鴨！住高雄承億酒店送調酒　漢來小鴨午茶8折

▲高雄承億酒店獨家推出住宿能搭遊艇看黃色小鴨行程，另外還加送調酒。（圖／承億酒店提供）
▲高雄承億酒店獨家推出住宿能搭遊艇看黃色小鴨行程，另外還加送調酒。（圖／承億酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

睽違10年，黃色小鴨又再度來到高雄。承億酒店於1月27日集結亞洲新灣區迎接黃色炫風，配合高雄今年「冬日遊樂園」活動於1月27日至2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式雙人房6,600起，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」。另外，漢來美食也推出多樣黃色小鴨甜點。翰品酒店高雄也推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐。

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2013年曾風靡全台由弗洛倫泰因．霍夫曼創作的巨型藝術品「黃色小鴨」（Rubber Duck）於港都掀起一陣黃色旋風，睽違10年將再次蒞臨高雄!而位於亞灣區核心位置的「全台最美飯店冠軍-高雄承億酒店」可遠晀高雄港、旅運中心，自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池更可直接欣賞到黃色小鴨，成為本次黃色小鴨重回高雄港的最熱門飯店之一。

▲高雄承億酒店自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池，可直接欣賞到黃色小鴨。（圖／承億酒店提供）
▲高雄承億酒店自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池，可直接欣賞到黃色小鴨。（圖／承億酒店提供）
承億酒店的私人遊艇，未來將作為承億酒店專屬海上交通工具行駛在高雄港灣，承億酒店趁勢推出「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得兩隻可愛小鴨，還能獨家搭乘承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式房只要6,600起，賞完小鴨可以再到承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR享受「港城故事」調酒（依房型人數提供）。

為讓旅客更沈浸式體驗黃色小鴨魅力，25Ｆ「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組880+10%，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨專屬活動，於1月25日至2月25日凡來店單筆消費滿300元， 即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。

▲承億酒店25Ｆ「飛裊柒茶」推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組880元+10%，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店25Ｆ「飛裊柒茶」推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組880元+10%，組合含兩顆小鴨造型馬卡龍、兩顆小鴨造型慕斯蛋糕及兩杯飲品。（圖／承億酒店提供）
另外，也有多家飯店推出黃色小鴨甜點，位於漢來大飯店大廳的「糕餅小舖」有3款獨特的黃色小鴨主題點心，包括甜而不膩的「鴨香寶栗香蛋糕」、色彩繽紛的「開心鴨夾心餅乾」（巧克力/草莓/原味），和口味層次豐富的「小黃鴨焦糖海鹽慕斯」，此外，「大廳酒廊」也推出黃色小鴨主題下午茶套餐，內容包含各式各樣可愛又美味的小鴨造型甜點，有小黃鴨焦糖海鹽慕斯、開心鴨夾心餅乾、迷你小漢堡、可麗露以及莓果堅果塔，期間限定甜蜜價580元，來美食APP會員憑優惠券還可享套餐8折的特別優惠。寒軒國際飯店也有黃色小鴨馬卡龍售價140元(2入）黃色小鴨展覽期間每日限量發售。

▲漢來大飯店大廳的「糕餅小舖」，有3款獨特的黃色小鴨主題點心。(圖／漢來美食提供)
▲漢來大飯店大廳的「糕餅小舖」，有3款獨特的黃色小鴨主題點心。(圖／漢來美食提供)
▲高雄寒軒國際飯店有推出黃色小鴨馬卡龍。（圖／翻攝寒軒飯店臉書）
▲高雄寒軒國際飯店有推出黃色小鴨馬卡龍。（圖／翻攝寒軒飯店臉書）
翰品酒店高雄也推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，雅緻雙人房售價3,299元起，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐，以及可愛的黃色小鴨甜點。饗宴雙人份包含翰品潮味碟、蘿蔓與鴨皮片皮鴨、櫻桃鴨腿剁盤、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯、黃色小鴨芝麻包、雞蛋布丁。

▲翰品酒店高雄也推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐。（圖／翰品酒店高雄提供）
▲翰品酒店高雄也推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐。（圖／翰品酒店高雄提供）

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